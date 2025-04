Ballett-Star und Kult-Künstler machen gemeinsame Sache

Rebecca Horner stand für das Kunstprojekt "All Eyes On Us" von Franz Josef Baur vor der Kamera – und nicht nur das: Sie wurde Teil eines intensiven, fast intimen Dialogs über Wahrnehmung, Präsenz und das Gesehenwerden

Im Atelier des Künstlers entstand – gemeinsam mit Fotografin Hilde van Mas – eine Serie voller Spannung und Tiefe. Zwischen fragmentierten Augen-Kompositionen, kraftvollen Portraits und expressiven Keramiken kreist alles um einen zentralen Punkt: den Blick. Wer sieht wen – und was macht das mit uns? Rebecca Horner beim Kunstprojekt von Franz Josef Baur © Hilde Van Mas × Horner bringt dabei nicht nur ihre Präsenz, sondern auch ihre Verletzlichkeit mit. Im Wechselspiel zwischen Kamera und Keramik, zwischen Körper und Raum, zeigt sich ein neues Bild von Nähe und Beobachtung. Es geht um das Ausgesetzt sein in einer Welt voller Augen – fremder und eigener. Rebecca Horner beim Kunstprojekt von Franz Josef Baur © Hilde Van Mas × "Rebecca ist einfach der Wahnsinn. Schon beim ersten Treffen waren wir sofort auf einer Wellenlänge. Ich liebe ihre Körperarbeit – diese besondere Mischung aus Stärke und Verletzlichkeit. Ich kann es kaum erwarten, dass die Bilder endlich gezeigt werden", streut Baur seiner Muse Rosen. Rebecca Horner beim Kunstprojekt von Franz Josef Baur © Hilde Van Mas × Zu sehen sein soll "All Eyes On Us" ab Juni 2025.