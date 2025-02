Beauty-Talk und Baby-News in der Staatsoper

Eine Woche vor dem glanzvollen Wiener Opernball lud GW Cosmetics, in die sonst unzugänglichen Backstage-Bereiche der Wiener Staatsoper zu einem exklusiven Event mit Opernstar Asmik Grigorian und Artistin Lili Paul-Roncalli - und der hochschwangeren Beauty-Unternehmerin Amra Deisenhammer

Für einen Tag erhielten die Gäste einen Einblick in die Beauty-Routine der größten Opernstars – in den privaten Solisten-Garderoben und der berühmten Maskenabteilung der Wiener Staatsoper. Sie erlebten exklusive Beauty-Treatments wie die Opernstars, abseits des öffentlichen Zugangs. Opern-Star Asmik Grigorian gewährte Einblicke in ihren Alltag und betonte die Bedeutung hochwertiger Pflege für ihre Bühnenauftritte.

Corinna Kamper und Michaela Dorfmeister © Tischler ×

Lili Paul-Roncalli zeigte, wie unkompliziert und professionell sich die Augenbrauen mit "BeautyLash Two Go" in Szene setzen lassen.

Das GW Cosmetics-Team bei der Arbeit © Tischler ×

„Wir haben seit Jahren eine wunderbare Partnerschaft mit der Wiener Staatsoper und freuen uns sehr, dass wir heute gemeinsam mit unseren Global Ambassadors Asmik Grigorian und Lili Paul-Roncalli alle Gäste und Freunde hinter die sonst nur Künstlern vorbehaltenen Räumlichkeiten zu besonderen Beauty-Treatments einladen können. Sie können heute mit uns exklusiv in die Rollen der Opernstars schlüpfen und hautnah erleben, wie sich ein Opernstar-Alltag kurz vor dem großen Bühnenauftritt anfühlt“, so Amra und Rainer Deisenhammer.

Asmik Girgorian, Amra Deisenhammer und Lili Paul © Tischler ×

Das Unternehmer-Paar selbst freut sich neben dem Erfolg ihrer Produkte aber momentan auf sein privates Glück. Amra ist im achten Monat schwanger und darf sich schon bald über Nachwuchs freuen. Gratulationen für die Unternehmerin kamen auch von den zahlreichen prominenten Gästen.