× Becker: Liebes-Show beim Stanglwirt

Alexander Zverev lud zur Charity mit hochkarätigen Star-Gästen

Beim Stanglwirt in Going am Wilden Kaiser ist nicht nur am Hahnenkamm-Wochenende viel los. Am Montag lud Tennis-Profi Alexander Zverev (27) hier zum 2. WorldChanger-Tennisturnier. In Kooperation mit seiner Stiftung konnten die Promis spielend helfen. Eine Spendensumme von 100.000 Euro konnte heuer sowie im letzten Jahr erzielt werden. Und die Teilnehmerliste war hochkarätig.

Alexander Zverev und Sophia Thomalla © Franziska Krug ×

Stars am Platz

Auf der Bühne verausgabten sich Stars wie DJ Ötzi, auf dem Tennis-Platz schwitzten neben Alexander Zverev auch Tennis-Legende Boris Becker, Fitness-Guru Pamela Reif und Kristall-Erbin Victoria Swarovski.

© Franziska Krug ×

Maria und Balthasar Hauser mit Victoria Swarovski © Franziska Krug

Becker bald vor dem Traualtar

Allen voran lieferte Boris Becker eine Liebes-Show mit seiner Verloten Lilian de Carvalho Monteiro. Bald schon will er sie vor den Traualtar führen. „Es ist so schön, wenn Generationen zusammenkommen und gemeinsam etwas Positives bewegen", sagte Becker. Palina Rojinski fügte hinzu: „Es ist gar nicht so schwer, ein WorldChanger zu sein. Man muss nur bei sich selbst damit anfangen.“ Victoria Swarovski ergänzte: „Es ist immer wieder so schön im Stanglwirt und es gibt keinen besseren Ort, um Positivity anzustoßen.“