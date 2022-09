Blaues Auge? Strache vor Scheidung bei Boxkampf

Am 9. November muss HC Strache in den Scheidungsring. Als „Warm-up“ ging’s zum Boxen.

Ehe-Aus. Seine Ehe mit Philippa liegt nach sechs Jahren in Trümmern. Sie hat ja diese Woche am Bezirksgericht Klosterneuburg die Scheidungsklage eingereicht und dafür auch eine der besten Scheidungsanwältinnen des Landes, Kristina Venturini, engagiert. Jetzt dürfte sich Heinz-Christian Strache (55), der auf Facebook beteuert, dass er für die am 9. November angesetzte Verhandlung „keine Schlammschlacht will“, freilich auf härtere Bandagen einstellen.

Ringkampf. Sein erster ­öffentlicher Termin, nach dem ÖSTERREICH und oe24 die geheime Scheidung von Philippa und HC Strache aufgedeckt hatten, führte ihn nämlich just zu einem Boxkampf.

Am Samstagabend schaute HC bei der „9. Bounce Fight Night“ im Wiener Hotel Intercontinental vorbei und knipste dabei sogar munter Selfies mit Mixed-Martial-Arts- Champion Aleksandar Rakić oder Boxlegende Marcos Nader, aber auch mit Präsidentschaftskandidat Tassilo Wallentin.

© Facebook/Strache ×

Strache mit Rakic (r.)

© Facebook/Strache ×

Herr im Ring: Mit Boxer Marcos Nader (M.)

© Facebook/Strache ×

Strache posiert mit Tassilo Wallentin