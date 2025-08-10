Clemens Unterreiner lud zu "Stars in Gars"

Was für ein Abend auf der Burg Gars im Waldviertel! Unmittelbar nach der letzten Aufführung der diesjährigen Sommeroper La Traviata verwandelte sich die historische Babenbergerburg bei bestem Wetter gestern in eine Bühne der musikalischen Superlative

„STARS IN GARS – Unterreiner & Friends“ präsentierte unter der künstlerischen Leitung von Intendant Clemens Unterreiner eine einzigartige Gala voller musikalischer Höhepunkte.

Maria Nazarova mit Clemens Unterreiner © Tischler

Internationale Topstars wie Günther Groissböck, Maya Hakvoort, Julian le Play, Elena Maximova, Maria Nazarova, Ilia Staple, Cesár Sampson gaben weltbekannte Arien, Duette, Pop-Hits, Musicalnummern und Opernchöre zum Besten. Virtuose Höhepunkte lieferte Yury Revich, der auf seiner Stradivari von 1709 das Publikum zum Staunen brachte. Auch Klassik Newcomer Matteo Ivan Rašić, nominiert für den Österreichischer Musiktheaterpreis in der Kategorie bester männlicher Nachwuchs für die letztjährige Produktion (Liebestrank) der Oper BURG GARS, lies seine schöne Tenor Stimme erklingen und die Herzen des Publikums erobern.

Cesar Sampson und Julia Le Play © Tischler

Das Programm glänzte auch mit einer Vielfalt, die Genregrenzen sprengte: Clemens Unterreiner und Cesár Sampson bildeten mit Bizets Perlenfischer Duett eine einmalige Symbiose aus Klassik und Pop. Julian le Play interpretierte mit Unterreiner „Gold von den Sternen“ aus dem Musical Mozart!.

"Stars in Gars" © Tischler

Maya Hakvoort verneigte sich musikalisch vor Barbara Streisand und sang gemeinsam mit Unterreiner das berühmte Duett Tonight aus der Westside Story von Leonard Bernstein.