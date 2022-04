Conchita: ''So rocke ich den Amadeus''

Morgen moderiert Conchita die Amadeus Awards. Uns hat sie ihre Pläne dazu verraten: von den Oufits über das Tribute für Willi Resetarits bis zum abbussln!

„Ich freue mich total, dass wird das im Volkstheater und endlich auch wieder mit Publikum abhalten dürfen!“ Conchita Wurst moderiert morgen ab 22.20 Uhr auch auf ORF1 zum bereits 5. Mal die Amadeus Awards und verspricht dafür im ÖSTERREICH-Interview eine Oscar-Reife-Show: „Großer Glamour darf sein! Ich habe wieder Lust und gleich fünf Outfits dafür vorbereitet. Ich hoffe, dass sich auch alle ausgehen!“

Spannung. Dass acht Sieger – u.a Melissa Naschenweng und Turbobier- schon vorher bekannt sind mag zwar Christopher Seiler stören („So als würde man bei der Lottoziehung schon vier Gewinnzahlen vorher wissen!“) nicht aber Conchita. „Es nimmt zwar ein bisschen die Spannung raus, brachte den Amadeus die letzten Tage aber immerhin wieder ins Gespräch.“

Abbussln. Bei Live-Auftritten von u.a. Bilderbuch oder Chris Steger wird Conchita auch ein Tribute für Willi Resetarits mitgestalten. „Sein Tod mich extrem getroffen. Er hatte immer ein offenes Ohr für mich!“ Auch die Pandemie und dem Krieg in der Ukraine will unsere ESC-Queen in den Moderationen nicht außen vorlassen. "Ich fahre ein Programm wo ich mir denke, dass es stimmig wird. Der Optimismus ist dabei aber extrem wichtig. Man darf den Menschen auch in schwierigen Zeiten einen Moment lang Glanz und Abwechslung bieten!“ Die Freude über ein Wiedersehen mit Pop-Kollegen wie RAF Camora, Pizzera & Jaus oder Klangkarussell ist jetzt schon unendlich: „Ich komme zwar mit den aktuellen Corona-Vorgaben gar nicht nach, aber a bissl abbusseln wird backstage schon gehen!“

2023 will sie dann nicht nur moderieren, sondern auch selbst wieder abräumen: „Ich bringe jetzt Musik am laufenden Band.