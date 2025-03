Damenwahl für Simone Lugner bei der Rudolfina Redoute

Der traditionsreiche Maskenball Rudolfina-Redoute verwandelte am Faschingsmontag die Wiener Hofburg erneut in einen Schauplatz voller Eleganz und Geheimnisse.

3.500 Gäste folgten der Einladung zu einem der spektakulärsten Bälle des Jahres, der mit seinem diesjährigen Motto „Rock ’n’ Waltz“ eine Brücke zwischen Tradition und Moderne schlug. Wochen vor dem Event waren alle Tickets restlos vergriffen – ein Beweis für die ungebrochene Beliebtheit dieses gesellschaftlichen Highlights.

Christopher Dengg und Simone Lugner © Tischler ×

Die Rudolfina-Redoute ist seit ihrer Gründung im Jahr 1899 für ihre einzigartige Mischung aus studentischer Tradition und Wiener Ballkultur bekannt. Auch in diesem Jahr gaben sich hochkarätige Gäste aus Politik, Kultur und Wirtschaft die Ehre. Mit dabei waren unter anderem Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Schauspieler Markus Freistätter, Stargeigerin Lidia Baich, Sängerin und Model Beatrice Turin mit Ehemann Heimo, der am Ball auch seinen Geburtstag feierte, das deutsche Unternehmerpaar Philipp und Claudia Lippert, Opernsänger Clemens Unterreiner und Kulturmanager Daniel Serafin. Durch den Abend führte Moderatorin Silvia Schneider, während Tanzprofi Thomas Kraml die Choreografie der Eröffnung verantwortete. Auch Simone Lugner tanzte in der Wiener Hofburg an. Die Wahl ihres Begleiters fiel diesmal nicht auf Mörtels einstigen Chaffeur, sondern einmal mehr auf Mister Austria und ihren Fitness-Coach Christopher Dengg.

Promi-Auflauf bei der Rudolfina Redoute 1/10

2/10

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

10/10 © Tischler Silvia Schneider und Johanna Mikl-Leitner © Tischler Christopher Dengg und Simone Lugner © Tischler Karl Mahrer © Tischler Clemens Unterreiner und Markus Freistätter © Tischler Silvia Schneider und Clemens Unterreiner © Tischler Beatrice und Heimo Turin © Tischler Nicole Wesner und Leonardo Cappadone © Tischler Lucas Fendrich und Valerie Huber © Tischler Andreas Schager mit Lidia Baich © Tischler Wolfgang Sobotka und Werner Fasslabend

Rock trifft Walzer – ein musikalisches Highlight

Die feierliche Eröffnung erfolgte klassisch mit dem Walzer „An der schönen blauen Donau“ von Johann Strauss Sohn, doch der Ball blieb nicht nur in der Tradition verhaftet. Im Zeichen des Mottos „Rock ’n’ Waltz“ sorgte Rock-Entertainer Dennis Jale für mitreißende Momente. Zum 90. Todestag von Elvis Presley erinnerte er mit einem mitreißenden Medley, darunter „Jailhouse Rock“, an den King of Rock’n’Roll. „Dieser Ball wäre genau nach Elvis’ Geschmack gewesen – Glamour, Eleganz und eine unvergessliche Atmosphäre“, so Jale.

Andreas Schager mit Lidia Baich © Tischler ×

Eines der besonderen Merkmale der Rudolfina-Redoute ist die Tradition der maskierten Damen. Erst um Mitternacht, bei der legendären Demaskierungsquadrille, fallen die Verhüllungen und geben die Identitäten preis. Besonders gespannt war das Publikum auf die Wahl der „Schönsten Maske“. Die Jury, bestehend aus Schauspielerin und Miss Earth Enya Rock, Schauspielerin Valerie Huber und Moderatorin Michelle Pippan, kürte in diesem Jahr Cassandra Schubert aus München zur Gewinnerin.

Ein Ball mit Zukunft

Ballvater Oliver Hödl zeigte sich begeistert über die positive Entwicklung der Rudolfina-Redoute: „Die Verbindung von Tradition und Moderne macht diesen Ball einzigartig. In den letzten Jahren haben wir ein stark wachsendes Stammpublikum gewonnen, sodass die Tickets bereits Wochen vor dem Ball ausverkauft sind.“ Die Mischung aus klassischer Wiener Ballkultur und modernen Elementen sorgt dafür, dass die Rudolfina-Redoute weiterhin einer der begehrtesten Maskenbälle der Welt bleibt.

Karl Mahrer © Tischler ×

Die Wiener Hofburg bewies sich einmal mehr als perfekter Schauplatz für diesen magischen Abend – eine Nacht voller Eleganz, Musik und unvergesslicher Momente.