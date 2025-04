"Dancing Stars" in Rot-Weiß-Rot und Koubek zittert erneut

Die Tänze der vierten Live-Sendung sind bekannt. Muss Stefan Koubek ein zweites Mal gehen?

Rot-weiß-rot wird es für die „Dancing Stars“, wenn in der vierten Live-Sendung am Freitag, dem 4. April 2025, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON ganz nach dem Motto „Musik aus Österreich“ zu Udo Jürgens, Wanda, Stefanie Werger, Ina Regen u. v. m. getanzt wird. Auf den Tanzkarten von Paulus Bohl & Catharina Malek, Julia Cencig & Patrick Seebauer, Eva Glawischnig & Dimitar Stefanin, Aaron Karl & Katya Mizera, Stefan Koubek & Manuela Stöckl, Simone Lugner & Danilo Campisi, Anna Strigl & Herby Stanonik sowie Andi Wojta & Kati Kallus stehen diesmal Cha Cha Cha, Langsamer Walzer, Quickstep, Rumba, Samba, Slowfox und Tango.

Jury-Neuzugang der Woche

Wiedervereint am Jury-Pult: Neben Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker ist erstmals Georgij Makazaria Teil der Jury. Der Musiker, Schauspieler und Frontman der „Willkommen Österreich“-Studioband hat es an der Seite von Maria Angelini-Santner 2016 ins „Dancing Stars“-Finale geschafft und hat nun folgenden Ratschlag für die Damen und Herren mit dabei: „Versuch nicht besser zu tanzen als die anderen, übertriff Dich selbst in jeder weiteren Runde.“ Moderiert wird der Tanzevent wieder von Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll.





Musikauswahl und Votingnummern der acht Tanzpaare:

Unter 09010 5909 und der angehängten Startnummer (50 Cent pro Anruf/SMS) kann für die jeweilige Favoritin bzw. den jeweiligen Favoriten gevotet werden:

Paar 03: Andi Wojta & Kati Kallus tanzen zu „Jo Na Eh“ von Ina Regen (Samba)

Paar 04: Julia Cencig & Patrick Seebauer tanzen zu „Danke schön, es war bezaubernd“ von Peter Alexander (Slowfox)

Paar 05: Aaron Karl & Katya Mizera tanzen zu „I wü di g'spürn“ von Stefanie Werger (Langsamer Walzer)

Paar 06: Anna Strigl & Herby Stanonik tanzen zu „Bussi Baby“ von Wanda (Rumba)

Paar 07: Stefan Koubek & Manuela Stöckl tanzen zu „Feine Damen“ von Rainhard Fendrich (Tango)

Paar 08: Eva Glawischnig & Dimitar Stefanin tanzen zu „2x“ von Mathea (Tango)

Paar 09: Paulus Bohl & Catharina Malek tanzen zu „Vielen Dank für die Blumen“ von Udo Jürgens (Quickstep)

Paar 10: Simone Lugner & Danilo Campisi tanzen zu „Montevideo“ von Hansi Lang (Cha Cha Cha)

Bewertet werden die Tanzleistungen auch 2025 von Maria Angelini-Santner, Balázs Ekker und erneut einer wechselnden Gastjurorin bzw. einem wechselnden Gastjuror. Jedes Jurymitglied vergibt für die Darbietungen der „Dancing Stars“ bis zu zehn Punkte. Die Paare werden am Ende der Sendung nach ihrer Gesamtpunkteanzahl gereiht – das Paar mit der höchsten Wertung erhält bis zu zehn Punkte (abhängig von der Anzahl der Kandidatinnen und Kandidaten).

oe24-Voting: Koubek im Aus!

Auch diese Woche muss ein Promi den Ballroom verlassen. Nachdem Wolfgang Pissecker vergangene Woche freiwillig ausschied, durfte Stefan Koubek zurückkehren. Das bedeutete das Aus für Heilwig Pfanzelter, da Koubek eine Woche lang geschützt war. Heißt das, dass er diese Woche erneut gehen muss? Laut oe24-Voting, ja.