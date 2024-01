Der Bachelor: Gleich drei Austro-Ladies mit dabei

Am 17. Jänner geht es los!

Wenn die beliebte Dating-Show Anfang 2024 in die 14. Staffel geht, ist vieles anders: Premiere auf der einen Seite und back to the roots auf der anderen Seite. Im malerischen Südafrika, wo schon Ur- Bachelor Paul Janke seine Liebe suchte, stürzen sich Familienmensch Sebastian und Sportskanone Dennis in ihr rosiges Abenteuer. Nicht nur die doppelte Bachelor-Power geht an den Start, auch treffen Sebastian und Dennis die Traumfrauen vorab zu Blind Dates in Deutschland. Erstmals dürfen sie aus insgesamt 30 Frauen ihre 22 Herzdamen auswählen. Drei von ihnen sind sogar aus Österreich!

Das sind die Austro-Kandidatinnen

Stephanie (28), Studentin für Zeitbasierte Medienkunst aus Linz (Österreich)

"Ich bin nicht die klassische Bachelor-Kandidatin und habe Lust, mit Klischees zu brechen."

Tanzen, Techno, Tarotkarten legen – und die Liste könnte ewig weitergehen. Stephanie ist vielseitig interessiert, liebt es, neue Dinge auszuprobieren. Nach ihrem Abschluss in Kommunikations- und Wirtschaftswissenschaften hat sich die Österreicherin entschieden, ihrer wahren Passion nachzugehen und studiert derzeit Zeitbasierte Medienkunst im Master. Weltoffen, abenteuerlustig und träumerisch – so würde sich die 28-Jährige selbst beschreiben. Außerdem ist Steph Familienmensch durch und durch, einer der wichtigsten Menschen in ihrem Leben: ihre Zwillingsschwester. Doch der Lockenkopf träumt davon, eines Tages eine eigene Familie zu haben: „Ich möchte gerne auch ein Kind adoptieren.“ Nur der Mann, mit dem sie gemeinsam Zukunftspläne schmieden kann, fehlt noch. Nach eineinhalb Jahre Singledasein hat Stephanie Lust, sich endlich wieder zu verlieben. Reiselustig, weltoffen und im besten Fall genauso so spontan wie sie sollte er sein. Mal in Las Vegas heiraten? Kein Problem für die gebürtige Bayerin: "Ich war noch nie in Las Vegas, aber finde es mega cool, dass man da spontan von einem Elvis getraut werden kann." Vielleicht klingen nach Kapstadt direkt dir Kirchenglocken in Sin City?

Brenda (26), Auszubildende im Öffentlichen Dienst aus Wien

"Ich bin eine Mischung aus süß und sexy und für meinen Partner würde ich alles tun."

Brenda ist überzeugt: Jede Frau, die sich auf ein Abenteuer wie "Die Bachelors" einlässt, ist etwas ganz Besonderes. Genauso die Junggesellen, die die Ladys dort erwarten – "Vielleicht sind wir ja gleich besonders", hofft die 26-Jährige kurz bevor es losgeht. Drei Jahre ist ihre letzte Beziehung inzwischen her, warum es seither mit Mr. Right einfach nicht klappen will: "Ich weiß genau, was ich will. Aber auch, was ich nicht will. Viele würden meine Ansprüche als zu hoch bezeichnen, ich empfinde sie als völlig normal." Von dem Mann an ihrer Seite wünscht sich die Beamtin in Ausbildung, dass er lustig ist, leidenschaftlich und ein Teamplayer. Und: "Ich fühle mich zu Männern hingezogen, die dominant sind, ohne besitzergreifend zu sein, die gerne mal sagen, wo es lang geht und wo ich einfach Frau oder auch mal süßes Mädchen sein kann." Der erste Blick fällt beim Kennlernen auf ein gepflegtes Aussehen – Hände und Zähne sollten sich sehen lassen können. Brenda selbst weiß nicht nur mit ihren heißen Kurven verteilt auf 1,70 m zu überzeugen, sondern vor allem mit ihrer direkten, lustigen und loyalen Art.

Annika (30), Tourguide aus Wien

“Mein Liebesleben ist eine Katastrophe – Zeit, das zu ändern.“

"Ich verliebe mich in Männer, die mich nicht wollen oder Männer in mich, die ich nicht will" – so richtig rund läuft es bei Annika in Sachen Dating aktuell nicht. Grund genug, ihr Glück einmal fernab des Alltags zu suchen. Und mit gleich zwei Bachelor-Boys verdoppelt sich ihre Chance direkt, beim wohl verrücktesten Liebesabenteuer ihres Lebens auf Mr. Right zu treffen. 2015 ist die gebürtige Hamburgerin nach Wien gezogen. Ihre Traumstadt hat sie damit gefunden – fehlt nur noch der Traummann. Wie der sein sollte? "Er sollte Worten Taten folgen lassen. Außerdem meinen Humor teilen, abenteuerlustig und zuverlässig sein. " Optisch steht die 30-Jährige auf dunkle Haare und Augen, einen gut gebauten Körper und ein schönes Lächeln. Annika sagt aber auch: "Die Ausstrahlung ist am Ende wichtiger als das Aussehen." Nach zwei Beziehungen geht die Wahl-Wienerin seit zwei Jahren als Single durchs Leben – doch damit soll nun Schluss sein: "Dafür ist mir jedes unkonventionelle Mittel recht", lacht die lustige und empathische Blondine, die man mit einem Abendessen bei McDonalds ganz besonders glücklich machen kann.

Die Liebesreise startet am Mittwoch, 17. Januar 2024, um 20:15 Uhr bei RTL, auf RTL+ sind alle 10 Folgen der Staffel jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung zu sehen.