DIESE Stars heuern auf Silbereisens "Traumschiff" an

Zu Ostern gibt es eine neue Folge der beliebten ZDF-Serie - erste Infos sind bereits jetzt bekannt.

Auf Kapitän Max Pargers (Florian Silbereisen) "Traumschiff" gehen regelmäßig große Stars an Bord. Victoria Swarovski spielte in einer Osterfolge mit und auch Collien Ulmen-Fernandes und Cathy Hummels verbrachten hier einige Tage. In der Mauritius-Folge, die am Sonntag (23. März) ausgestrahlt wurde, durfte auch Moderatorin Arabella Kiesbauer Meeresluft schnuppern.

Mehr lesen:

Ostern mit den Stars

„Das Traumschiff“ ist mittlerweile gar nicht mehr aus dem ZDF-Programm wegzudenken. Regelmäßig werden Folgen der beliebten Kreuzfahrt-Reihe ausgestrahlt. Bevor es zu Ostern eine neue Episode gibt, zeigte der Sender noch die Wiederholung mit Kiesbauer. In der neuen Episode werden wieder zahlreiche Stars erwartet. Neben Judith Williams und Sven Martinek sind auch andere bekannte Gesichter in der Osterfolge zu sehen. Darunter Comedian Atze Schröder und Birthe Wolter, die durch ihre Rolle in "Rote Rosen" bekannt ist.

Die Handlung

Im Mittelpunkt der Handlung steht Lena, eine 18-Jährige, die nach einem heftigen Streit mit ihrer Mutter Julia (Judith Williams) spontan beschließt, mit ihrem Onkel, Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth), in die USA zu fliegen. Dort trifft sie auf ihren Vater Oliver Engelhardt (Sven Martinek), der in Miami ein neues Leben begonnen hat. Lena ist entschlossen, ihren eigenen amerikanischen Traum zu verfolgen und in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten – was zu Konflikten innerhalb der Familie führt.

Die Osterfolge wird am 20. April in der Primetime gezeigt.