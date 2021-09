DJ Ötzi: 'Es lohnt sich für die Liebe zu kämpfen!'

Dj Ötzi über die neue CD Sei du selbst, seine Biografie Lebensgefühl, Selbstzweifel, die Liebe, Drogen, Geld und das Versöhnen.

Welt-Hits wie Anton aus Tirol, Hey Baby (Platz 1 in England!) oder Ein Stern (größter Hit der deutschen Chartgeschichte) erklärten DJ Ötzi zum Party-Tiger. Mit der neuen CD Sei du selbst und der Biografie Lebensgefühl liefert Gerry Friedle (50) nun intime und emotionale Einblicke unter seine legendäre Haube. Noch privater wird er nur im großen ÖSTERREICH-Interview:



Ihre neue CD heißt Sei du selbst- weil Sie das damit erstmals auch sind?

Ich bin sehr sehr nahe an mir selbst und viel befreiter wie früher. Das heißt immer wenn ich bei mir war, habe ich ein gutes Gefühl gehabt. Und wenn ich nicht bei mir war habe ich mich ablenken lassen. Dann habe irgendwas gemacht, was mein Kopf gesagt hat. Aber eigentlich muss ich mich viel mehr auf mein Gefühl verlassen.



Sie schrieben Ihre Songs jetzt selbst…

Davor hatte ich lange Zeit Angst, weil ich mir das nicht zugetraut habe. Doch wenn ich jetzt sage „Sei du selbst“, dann muss ich das auch sein. Ich fühle was mir taugt, was mit Spaß macht und was ich auch sagen will . Und das habe ich mit den Themen auch stark vorgegeben. Weil ich wollte einfach Zusammengehörigkeit zeigen. Wir müssen aufhören uns Auseinander zu dividieren: Der ist schlecht, der gut, der homosexuell, der hat eine andere Hautfarbe. Wir sind alles Menschen. Diese Themen wollte ich unbedingt dabei haben. Oder loslassen. Die Vergangenheit loslassen und was so in der Zukunft auf uns zukommt.



Das komplette Interview lesen Sie jetzt HIER mit dem oe24plus-Abo. Jetzt anmelden!