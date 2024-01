"Einmal im Leben": Hochzeit für Barbara Stöckl

Die beliebte Moderatorin hatte eine kleine Gastrolle im TV-Hit "Der Bergdoktor".

Fans der beliebten TV-Serie "Der Bergdoktor " staunten nicht schlecht, als sie in einer Nebenrolle ein bekanntes Gesicht sahen. In der Episode "Abgründe" (noch online abrufbar) spielte doch tatsächlich Talkerin Barbara Stöckl mit!

Stöckl verheiratet Paar

Stöckl verkörperte in der Folge eine besondere Rolle: Sie mimte die Standesbeamtin! Dass diese Serien-Hochzeit überhaupt zustande kam, war nicht klar, denn der Bräutigam musste mit Problemen kämpfen, bei denen ihm freilich nur der allzeit bereite Bergdoktor (Hans Sigl) helfen konnte... Stöckl schreibt zu ihrem Auftritt: "Once in a lifetime moment" und ihre Fans kommentieren fleißig unter dem Bild auf Facebook. Sogar jemand von der Kraftalm, auf der die Szene gedreht wurde, fragt, ob sie wieder übernehmen könne.

Habe leichtfertig erzählt

In den Kommentaren verrät Stöckl, wie es zu dem Auftritt kam: "Es war eine Geburtstagsüberraschung, weil ich leichtfertig erzählt habe, den Bergdoktor gerne anzuschauen. " Und Kabarettist Alfred Dorfer entgegnet: "Es schaut sehr authentisch und professionell aus. Wenn man so ein Geschenk vom Team bekommt, muss man eine wunderbare Chefin sein."

Bergdoktor "Abgründe"

Bei den Vorbereitungen für seine Hochzeit stürzt Jan Seidl (Max Woelky) von einer Leiter. Zur Abklärung bringt ihn seine Braut (Maria Simon) in Martins Praxis. Martin kann eine Gehirnerschütterung ausschließen, möchte aber abklären, woher Seidls regelmäßige Schwindelanfälle kommen. Als er Seidls Patientenakte anfordern will, vertraut ihm der junge Mann unter Berufung auf die ärztliche Schweigepflicht ein Geheimnis an. Kaum aus dem Spital entlassen, packt Lisbeth wieder kräftig am Hof mit an. Mit einem mulmigen Gefühl lassen ihre Söhne sie gewähren, bis Lisbeth sich entschließt, die Karten auf den Tisch zu legen.





Die neuen Folgen von „Der Bergdoktor“ sind nach TV-Ausstrahlung 30 Tage auf ORF ON und in der TVthek-App abrufbar.