"The Crown": Netflix-Hit zeigt Kate in Skandal-Kleid

Dieser Auftritt hat einen Skandal ausgelöst.

Fans von "The Crown", aufgepasst! Das gibt es bald zu sehen: Was für ein Auftritt! Als 19 Jahre alte Studentin präsentierte sich Kate damals noch Middleton in einem transparenten Kleid auf einem Laufsteg. Es soll DER Moment gewesen sein, in dem William sich für sie zu interessieren begann... ein Schlüsselmoment also.

Liebesgeschichte

Und darum darf diese Episode auch nicht in der Netflix-Serie "The Crown" fehlen. In der letzten Staffel geht es nach den ersten paar Episoden, die sich um Lady Di drehen, nämlich um die jüngeren Akteure der Familie. Kate und William und wie sie sich in einander verlieben. Meg Bellamy spielt Kate; die Schauspielerin sieht dem Original recht ähnlich.

Meg teilt auf Insta Eindrücke

Vorgeschmack

Fans freuen sich: Die neuen Fotos der Produktion sind da und geben einen Vorgeschmack auf das grande Finale ab dem 14. Dezember auf Netflix. "The Crown 6" - Darum geht's: Nach dem Tod seiner Mutter versucht Prinz William, sein Leben in Eton wieder aufzunehmen, während die Monarchie der öffentlichen Meinung beigeben muss. Als die Königin ihr Goldenes Thronjubiläum feiert, reflektiert sie über die Zukunft der Monarchie, die Ehe zwischen Charles und Camilla und den Beginn eines neuen königlichen Märchens von William und Kate.