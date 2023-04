Erbstreit: Jetzt spricht Niki Laudas Bruder

Niki Lauda sorgte reichlich vor für seine Birgit – sie klagt jetzt dennoch auf bis zu 30 Mio. Euro. Jetzt spricht Niki Laudas Bruder Florian (73).

Während Birgit Lauda (44) und Niki Laudas Söhne aus erster Ehe vor Gericht streiten, hat oe24.TV mit Laudas Bruder über den Prozess und die Familiensituation gesprochen. Das Interview:

oe24.TV: Wie ist Ihr Verhältnis zu Birgit?

Florian Lauda: Wir telefonieren immer wieder, also gut.

oe24.TV: Wie hat Ihr Bruder Niki den Nachlass geregelt – finden Sie es gut?

Lauda: Ich nehme an, er wurde beraten. Ich hoffe, da wurde nichts vergessen. Natürlich, wenn die Birgit ihre Ansprüche verlieren sollte, wenn sie eine neue Beziehung eingeht oder noch einmal heiratet, dann habe ich ein gewisses Verständnis dafür. Weil sie kümmert sich ja um die Kinder. Aber ich möchte mich da nicht einmischen.

oe24.TV: Was glauben Sie würde Niki selber sagen?

Lauda: Er war immer daran interessiert, und das war in den Erbschaftsregelungen auch so veranlasst, dass die Birgit und die Marlene und vor allem die Kinder versorgt sind. Er hat sicher nichts dagegen gehabt, dass die Birgit eine neue Beziehung eingeht nach seinem Tod. Wenn das jetzt zu Komplikationen führt, ist das nicht gut, aber ich hoffe, das wird alles seine gütliche Regelung finden.

Worum es im Prozess eigentlich geht: