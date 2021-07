Erster Blick auf neue Dancing Stars

Designer Niko Niko soll fix sein, auch über Elina Garanca & Co. wird spekuliert.

Kandidaten. Für viele ist es ein Sprungbrett, für manche das Comeback. Andere begeben sich auf das ORF-Tanzparkett, um sich neu zu entfalten, aber wirklich wurscht ist Dancing Stars niemandem. Auch heuer stellt sich ­wieder die Frage, wer im Herbst das Tanzbein schwingen soll.

Buhlen um die begehrten Plätze in der Show

Gerüchte. Laut Insidern sollen jedenfalls Schlagersängerin Melissa Naschenweng (30) und Designer Niko Niko um die Tanzkrone kämpfen. Auch eine Teilnahme von Kristina ­Inhof wird immer wahrscheinlicher, da Mirjam Weichselbraun heuer die Moderation wieder übernehmen soll.

Vor allem aber will Künstlermanager Herbert Fechter möglichst viele seiner Leute unterbringen. Demnach soll Norbert Oberhauser wie schon im Finale der 13. Staffel moderieren. Auch der Name Elina Garanca ist bereits gefallen. Die Opernsängerin würde in das Schema passen. Letztes Jahr nahm Natalia Ushakova als Vertreterin der Klassik teil. Wie immer werden heuer auch ehemalige Sportler dabei sein. Eine Quelle spricht von ­einer Sportlerin, deren Name den Österreichern nicht wirklich ein Begriff sei. Die Vorjahres-Staffel an prominenten Namen zu überbieten, wird heuer sicherlich schwierig. Ein weiteres Fragezeichen ist die Besetzung der Jury. Letztes Jahr konnte Nicole Burns-Hansen coronabedingt nicht einreisen. Das sollte in der momentanen Situation kein Problem darstellen. Dennoch gab es Gerüchte, dass Maria Santner, die im Finale für die an Corona erkrankte Karina Sarkissova einsprang, heuer wieder als Jury-Mitglied mit von der Partie sein könnte.