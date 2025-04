Falstaff Awards Hotelguide mit heimischer Prominenz

Die besten Hotels in Österreich, Deutschland, Schweiz und Südtirol wurden geehrt.

Bei der diesjährigen Falstaff Hotelguide-Präsentation wurden herausragende Persönlichkeiten und Betriebe der Hotellerie aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Südtirol ausgezeichnet.

Kategorien

Falstaff Herausgeber Wolfgang Rosam begrüßte die Anwesenden und moderierte die Award Ceremony, die am 28.4. im Park Hyatt stattfand. Die Kategorien, in denen es Auszeichnungen für die Besten gab, waren unter anderem: New Opening, Designhotel oder Family Hotel.



© Tischler ×

Mitgefeiert hat viel Austro-Prominenz, darunter: ORF-Wetterlady Christa Kummer, Heinz & Birgit Reitbauer (Steirereck und Steirereck am Pogusch), Intendant Daniel Serafin oder Toni Mörwald.

Bewertung

Im Falstaff Hotel Guide wurden über 1.400 Hotels anhand des 100 Punkte Systems bewertet. Erscheinungstermin ist der 28. April 2025.