Fashionistas und PS-Fans zu Gast bei Philipp Plein

Bei der Präsentation der "Supercar Race Club"-Kollektion staunten die prominenten Gäste nicht nur über die Luxus-Mode sondern auch um die Boliden vor dem Store in der Wiener Innenstadt

Groß war das Interesse an der Veranstaltung und auch das schlechter Wetter konnte die Schaulustigen in der Wiener Goldschmiedgasse nicht abhalten. Sie drängten sich um die ausgestellten Boliden, um eine Corvette C8 Z06 Targa, den McLaren Artura Coupe und einen Lamborghini Hurracan Technika zu bestaunen. Die waren aber auch eines oder mehrerer Blicke würdig!

Corinna Kamper im Lamborghini © Philipp Hutter ×

Rennfahrerin, Sportjournalistin und Moderatorin Corinna Kamper begrüßte die Gäste, erzählte kurz aus ihrer Rennfahr-Karriere und präsentierte die neueste Kollektion "Supercar Racing Club" von Mode Enfant Terrible Philipp Plein, die der Anlass für diese Veranstaltung war. Die bunten, phantasievollen Teile der Sportkollektion sind ein wahrer Hingucker und die Fans des Labels waren begeistert! Philipp Plein selbst ist begeisterter Sportwagenfahrer und richtet auch regelmäßig große Partys beim Grad Prix von Monaco aus.

Marika Lichter und Thomas Schäfer-Elmayer © Philipp Hutter ×

Ernst und Manuela Fischer, seit mehr als 20 Jahren PP Repräsentanten in Wien, erzählten über die neue Kollektion, ihre Standorte in Wien und Velden und die Kooperation mit Heribert Kasper. Letztlich war der Abend ja auch als Kick Off für das 25. Sportwagenfestival in Velden vom 16.- 22. Juni gedacht und Organisator Mr. Ferrari gab Informationen zum geplanten Programm am Wörthersee und betonte, dass PS und Mode einen starken Zusammenhang hätten.

Melanie Gasssner und Miss Earth Damen © Philipp Hutter ×

Auch die Zusammenarbeit mit Melanie Gassner und ihrer "Miss Earth" Organisation ist ein Teil dieser Kooperation.

Heribert Kasper und Rudi Stohl © Philipp Hutter ×

„Ich freue mich sehr über diese Kooperation mit Kaspar Racing Team und wir werden das sicher auch in Velden fortsetzen“ zeigt sich Ernst Fischer mehr als zufrieden mit dem Abend. Und Heribert Kaspar ergänzt: „Es ist uns eine große Freude und Ehre, Teil dieses tollen Events mit Philipp Plein und der Familie Fischer zu sein“.

Sascha Haimovici und Gattin © Philipp Hutter ×

Bei prickelndem Kattus-Sekt und kleinen Köstlichkeiten amüsierten sich die Gäste mit der Musik von DJ Simon und verbrachten einen angenehmen Abend. So waren unter anderem Prof. Thomas Schäfer-Elmayer, Corinna Kamper, Dr. Christian Pesau - GF Industriellen-Verband Sparte Autoimporteure Österreich, Sascha Haimovici - CEO Immo Contract (Soravia Group), Gerhard Skrbetz - Marketingleiter Alpine Austria, Peter Manda - ORF Enterprise, Ex Europameister und Staatsmeister im Rallye Sport Rudi Stohl. Heribert Kasper, Brigitte Glock , Miss Earth Organisatorin Melanie Gassner und zahlreiche weitere VIPs mit von der Partie.