Felix Baumgartner: So trauert seine Ex-Liebe Gitta Saxx um ihn

Die Welt trauert um einen der bekanntesten Extremsportler unserer Zeit: Felix Baumgartner ist am 17. Juli 2025 bei einem tragischen Paragliding-Unfall ums Leben gekommen. Auf Instagram trauert auch seine Ex-Freundin und Playmate Gitta Saxx.

Der 56-jährige Österreicher wurde durch seinen waghalsigen Stratosphärensprung im Jahr 2012 weltberühmt. Millionen verfolgten damals live, wie er aus rund 39 Kilometern Höhe in die Tiefe sprang – ein Moment, der Geschichte schrieb. Nun endet das Leben des Adrenalinjunkies, wie es viele geahnt, aber niemand gehofft hatte: in der Luft, beim Versuch, sich frei zu fühlen.

Während seine Familie bisher schweigt, hat sich nun Gitta Saxx (60), Baumgartners Ex-Partnerin, mit rührenden Worten an die Öffentlichkeit gewandt. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die frühere DJane ein Schwarz-Weiß-Foto von Felix und erinnerte sich an ihre gemeinsame Zeit: „Schon als Kind ist er auf Bäume und Mauern geklettert, er wollte hoch hinaus – immer frei sein, das Risiko spüren, das Leben feiern.“ Besonders berührend: „Jetzt bist du ganz da oben und fliegst sicher mit den Engerl um die Wette.“

Gitta Saxx und Felix Baumgartner waren 2007 bis 2008 ein Paar. Trotz der kurzen Beziehung blieb sie ihm emotional verbunden. Sie hob in ihrer Nachricht auch seinen Humor hervor – eine Eigenschaft, die sie besonders fasziniert habe. Zum Schluss richtete sie ihre Gedanken an Felix' Familie, seinen besten Freund Klaus und alle, die ihm nahestanden.