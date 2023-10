Bei 'Forsthaus Rampensau trafen Bahati und Cathy auf einander.

Es war eine große Überraschung für beide: Im ATV-Hit " Forsthaus Rampensau " sind in dieser Staffel gleich zwei Exen von Richard Lugner zu finden. "Kolibri" Bahati Venus und "Spatzi" Cathy.

Zwei Exen in einer Hütte

Doch, kann das gut gehen? Viele Zuseher haben sich bereits gefreut: Hier werden bestimmt die Krallen ausgefahren und es wird rundgehen in der Hütte! Doch, mitnichten. Cathy beteuerte in den ersten Folgen des Formates, nichts gegen Bahati zu haben. Und auch Bahati wirkte sehr relaxed. So wurden bald andere Dinge zum Aufreger! (Lesen Sie hier mehr).

Rap klärt auf

Doch nun hat sich Bahati zu Wort gemeldet und eine Ansage gemacht. In Form eines launigen Raps lässt Kolibri tief blicken, was das Verhältnis zwischen ihr und Cathy angeht. Es ist nämlich... gut! In ihrem Rap betont die Lugner-Ex immer wieder, wie wichtig es sei, sich gegenseitig zu stärken! Denn: Queens unterstützen Queens!