Gernot Langes-Swarovski im Alter von 76 Jahren gestorben

Der ehemalige Swarovski-Gesellschafter ist nach einer Krankheit im 77. Lebensjahr gestorben.

Der größte Swarovski-Gesellschafter und Multi-Unternehmer Gernot Langes-Swarovski ist am gestrigen Donnerstag nach langer Krankheit verstorben, das teilte seine Familie am Freitag in einer Aussendung mit.

Insgesamt 35 Jahre stand Gernot Langes-Swarovski als geschäftsführender Gesellschafter an der Spitze des Swarovski-Konzerns. Bereits mit 24 Jahren trat der am 13. Oktober 1943 in Wattens geborene Urenkel von Unternehmensgründer Daniel Swarovski in die Geschäftsführung ein. Mit dem Ausscheiden aus der Swarovski-Geschäftsführung 2002 und aus dem Swarovski-Beirat 2010 zog sich Gernot Langes-Swarovski auch weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurück.