Gery Keszler wird zum Gipfelstürmer

Nach seinem Deal mit der amfAR-Gala sucht der Life+-Boss Kraft in der Natur - mit prominenter Begleitung

Der Wilde Kaiser bei Kitzbühel gilt als einer der schönsten Berge des Landes. Der dort beheimatete "Steinkreis" soll vor allem Kraft spenden. Das machte sich am Wochenende auch Charity-Guru Gery Keszler zu nutze. Gemeinsam mit Mode-Zarin Eva Cavalli machte sich Keszler zur Wandertour aus und ließ seine Fans auf Facebook daran teilhaben.

"Hinauf zum Steinkreis, einem magischen Kraftfeld zog es mich am Wochenende, zusammen mit Eva Cavalli, die wiedermal ihre Heimat besuchte. Wir haben viel über amfAR Salzburg gesprochen, wie glücklich es mich macht, mich der Herausforderung einer sehr komplexen Planung zu stellen und mich wieder für ein Ende von HIV einzusetzen. Wir sprachen aber vorallem über die Macht des Geldes und über den Reichtum der Natur, der für uns alle gratis ist", postete Keszler unter anderem.

© Getty Images

Viel Kraft wird er in Zukunft jedenfalls brauchen, wenn er am 24. August zur großen amfAR-Gala in der Residenz Salzburg lädt. Erwartet werden in der Mozartstadt dann zahlreiche internationale und heimische Top-Stars.