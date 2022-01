Martina (50) und Lou-Ann (18) machen gemeinsam mit bei 'Germany's Next Topmodel'.

Alles neu in der diesjährigen Staffel von " Germany's Next Topmodel ", die am 3. Februar auf ProSieben startet: Alles scheint möglich - mehr "Diversity", wie es in der politisch korrekten Model-Fachsprache heute gerne heißt lautet die Devise. Mehr Vielfalt, weniger Gleichförmigkeit. "In diesem Jahr habe ich das veraltete Schönheitsideal komplett über den Haufen geworfen und allen Mädchen - ob groß oder klein, jung oder alt - die Chance gegeben, sich bei mir vorzustellen", kündigte Klum an.

GNTM: Heidi Klum holt Mama-Tochter-Duo aus NÖ

Und so ist es auch möglich, dass erstmals Mutter und Tochter zusammen um den Titel "Germany's Next Topmodel" kämpfen. Besonderes Detail: Mama Martina (50) und Tochter Lou-Ann (18) kommen aus Klosterneuburg! Zu sehen sind die Beiden bereits am Plakat für die Sendung, es könnte ein gutes Omen sein, dass sie es weit bringen werden. Links neben Heidi sieht man Martina und Lou-Ann, beide mit ganz kurzen blonden Haaren.

Martina: 'Will ihr Show nicht stehlen'

Doch was ist die Motivation hinter der Bewerbung und kann eine gemeinsame Teilnahme gutgehen? Martina: "Ich will ihr die Show nicht stehlen." Beide Frauen bringen unterschiedliche Stärken mit. Martina erklärt: "Wir haben festgestellt, dass ich im Walk die Bessere bin, weil ich mehr Erfahrung habe. Und weil es mir unglaublich viel Spaß macht." Lou-Anne sei dagegen bei Fotoshootings stärker. Martina: "Sie macht das ununterbrochen und ist viel entspannter."