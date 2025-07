Band rockte vor rund 40.000 Zusehern.

Im Juli 2022 rockten 40.000 Fans bei der über dreistündigen XXL-Show von Guns N‘ Roses im Happel Stadion ab.

Nun könnten es noch mehr gewesen sein, denn die Hardrock-Giganten kamen nicht nur mit der Jubiläums-Show zum 40. Bandgeburtstag zurück nach Wien, sondern gleich mit einem sensationellen Vorprogramm! Denn als Anheizer hat man ja niemand Geringeren als die Sex Pistols mit dabei.

Tribut als schöner Gänsehaut-Moment

Ozzy. Für Gänsehaut sorgten die harten Rocker rund um Sänger Axl Rose und Gitarrengott Slash, der vorgestern seinen 60er in Wien feierte, mit einem Tribut für Ozzy Osbourne. Der Black Sabbath Sänger war vor wenigen Tagen gestorben, Guns N‘ Roses erinnerte an die Rock-Legende mit Bildern, einer Bühnen-Show und zwei Songs (Never Say Die sowie Sabbath Bloody Sabbath).

Regen. Zwar goss es zwischendurch wie aus Kübeln, doch die Fans ließen sich davon nicht allzu sehr beirren und genossen die Superhits wie Welcome to the Jungle oder Knockin‘ on Heaven's Door.