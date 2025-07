Fan-Ärger bei Guns N' Roses im Happel-Stadion: "Oida, ein Bier kostet 7,50!"

Ist das noch okay oder schon zu teuer? Stimmen Sie ab!

Die Teuerungswelle scheint nun auch Konzerte heimgesucht zu haben. Das betrifft auch das lang erwartete Konzert von Guns N' Roses im Happel-Stadion, das derzeit gerade läuft. Sehr zum Ärger von eingefleischten Fans haben die Preise ordentlich angezogen.

Mehr zum Thema

Wie eine Besucherin des Konzertes gegenüber oe24 erklärt, schlürft sie ihr Bier sehr bedächtig, denn: "7,50 für ein Bier, Oida, das ist schon heftig!" Ein weißer Spritzer kostet eben so viel! Die preise beziehen sich auf 0,5 Liter.

Heftige Preise

Dazu drei Euro Bechereinsatz: "Das sehe ich nicht ein! Wie soll ich mir denn da noch Merch leisten?" Abgesehen von den heftigen Teuerungen findet sie nur gute Worte: "Die Stimmung ist super und es sind ganz unterschiedliche Menschen da. Es ist friedlich, alle freuen sich schon, wenn Guns N Roses dann auftreten."

© privat

Bereits Dienstagabend sollen Guns N' Roses in Wien gelandet sein und residieren seitdem im noblen Park Hyatt Hotel. Einen Tag vor dem Konzert feiert Gitarren-Gott Slash am Mittwoch in Wien seinen 60. Geburtstag.