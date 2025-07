Gitarren-Gott Slash feiert 60er in Wien

Der Gitarrist feiert einen Tag vor dem großen Guns N' Roses-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion seinen 60. Geburtstag

Dunkle Lockenmähne, schwarzer Zylinderhut, Sonnenbrille und meistens mit einer Gitarre in der Hand - so cool kennt man Saul Hudson, besser bekannt als Slash. Sein Look ist so ikonisch wie sein Gitarrenspiel, mit dem er den Sound der Hardrock-Band Guns N' Roses prägte. Daneben verfolgt der Musiker, der am 23. Juli 60 Jahre alt wird, zahlreiche weitere Projekte – und das aus gutem Grund.

"Ich habe definitiv erkannt, dass ich ständig beschäftigt sein muss", so Slash vergangenes Jahr im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich früher so viele Probleme mit Alkohol und Drogen hatte – ich wusste nicht, was ich zwischendurch mit mir anfangen sollte."

Wenn er nicht in seinem Hauptberuf als Gitarrist von Guns N' Roses in den größten Stadien der Welt spielt, tourt er - sozusagen als Nebenjob - mit Sänger Myles Kennedy und der Band The Conspirators oder veröffentlicht wie zuletzt ein Soloalbum ("Orgy Of The Damned"), auf dem er mit bekannten Stars Blues- und Soul-Klassiker covert. Obendrein hat er ein Blues-Rock-Festival ins Leben gerufen, mit dem er verschiedene wohltätige Zwecke unterstützt.

Geboren wurde Slash alias Saul Hudson am 23. Juli 1965 im Swinging London als Sohn eines Briten und einer Amerikanerin. Er wächst - wie vor ihm Motörhead-Frontmann Lemmy Kilmister - in Stoke-on-Trent auf, das auch Geburtsort von Robbie Williams ist.

Gitarrenikone Slash ist mit einem Stern in Hollywood verewigt worden. Der frühere Guns N' Roses-Gitarrist erschien stilecht - mit schwarzem Hut und dunkler Lockenmähne und hatte seinen guten Freund, Schauspieler Charlie Sheen, zu der Einweihung mitgebracht. Sheen konnte sich freche Seitenhiebe auf den früheren G'n'R-Frontman Axl Rose nicht verkneifen. "Es ist doch sehr passend, dass Slash einen Stern auf genau der Straße bekommt, auf der Axl Rose später einmal schlafen wird", frotzelte er. Slash war nach Reibereien mit Rose Mitte der 90er Jahre bei der Band ausgestiegen, ihm folgten nach und nach andere Mitglieder, darunter Bassist Duff McKagan und Schlagzeuger Matt Sorum. Slash rockte danach mit vielen Musikgrößen, unter anderem mit Velvet Revolver und seiner eigenen Band.

Mit Guns N' Roses wird er zum Weltstar

Zu seinem Instrument kommt er spät. "An meinem 15. Geburtstag fing ich an, Gitarre zu lernen", so Slash im dpa-Interview. "Ich orientierte mich an den Gitarristen, die ich damals am meisten mochte." Keith Richards und Mick Taylor (The Rolling Stones), Eric Clapton und Jeff Beck, Jimmy Page (Led Zeppelin) und Blues-Ikone Mike Bloomfield faszinierten ihn besonders. "Ich nahm die Gitarre in die Hand und lernte die ersten drei Töne eines Solos."

In den 80ern spielt er in mehreren Bands, bevor er Mitglied in einer neu gegründeten Gruppe wird: Guns N' Roses erspielen sich in Los Angeles schnell eine große Fangemeinde. 1987 gelingt mit dem Debüt "Appetite For Destruction" der internationale Durchbruch. 1991 erscheinen die beiden Erfolgsalben "Use Your Illusion I" und "Use Your Illusion II".

Guns N' Roses sind zu dieser Zeit eine der angesagtesten Bands der Welt. Songs wie "Welcome To The Jungle", "Paradise City", "Sweet Child O' Mine" oder die Ballade "November Rain" gelten heute als Klassiker des Rockgenres. Slash wird zur Gitarren-Ikone - und ist auch bei anderen Musikern gefragt. So spielt er unter anderem bei Michael Jacksons "Give In To Me" die Gitarre.

Am 24. Juli kehren Slash und Guns N'Roses nach Wien zurück, wo sie nicht nur seinen Geburtstag feiern, sondern auch das Wiener Happel-Stadion mit einem Hit-Feuerwerk der Extraklasse zum Beben bringen werden.