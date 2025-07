Guns N' Roses lassen das Happel-Stadion beben

Am Donnerstag bringen Guns N' Roses ihre Jubiläumsshow nach Wien

Im Juli 2022 rockten 40.000 Fans bei der über dreistündigen XXL-Show von Guns N‘Roses im Happel Stadion ab. Am 24. Juli könnten es noch mehr sein, denn die Hardrock-Giganten („Paradise City“) kommen nicht nur mit der Jubiläums-Show zum 40.Bandgeburtstag zurück nach Wien, sondern gleich mit einem sensationellen Vorprogramm! Denn als Anheizer hat man ja niemand Gerigeren als die Sex Pistols mit dabei.

© Zeidler

Bereits Dienstagabend sollen Guns N' Roses in Wien gelandet sein und residieren seitdem im noblen Park Hyatt Hotel. Einen Tag vor dem Konzert feiert Gitarren-Gott Slash am Mittwoch in Wien seinen 60. Geburtstag. Wie genau er feiert, ist nicht bekannt. Bekannt ist dafür allerdings was die Wiener Fans erwartet.

© Zeidler

Unter dem Motto "Because what you want & what you get are two completely different things", mit dem Guns N Roses 1985 die ersten Konzerte in den In-Clubs von Los Angeles rockten, bringen Axl Rose, Slash und Duff McKagan über 100-Millionen-fach verkaufte Hardrock-Hymnen wie „Patience“, „Welcome To The Jungle“ oder „Sweet Child O‘Mine“ nach Wien.

© Zeidler

Geplante Setlist:

Welcome to the Jungle Mr. Brownstone Bad Obsession Live and Let Die (Wings Cover) Chinese Democracy Slither (Velvet Revolver Cover) It's So Easy Yesterdays Estranged You Could Be Mine The General Civil War Shadow of Your Love Used to Love Her Hard Skool Double Talkin' Jive Absurd Sorry Thunder and Lightning (Thin Lizzy Cover) (Duff on lead vocals) Knockin' on Heaven's Door (Bob Dylan Cover) Coma Slash Guitar Solo Sweet Child o' Mine Rocket Queen Perhaps November Rain This I Love Never Say Die (Black Sabbath Cover) Don't Cry Nightrain Paradise City

Dazu könnte in Wien nach dem Tod von Ozzy Osbourne noch ein weiterer Tribute an dem Kult-Star und seine Black Sabbath kommen.

Hochkarätiges Vorprogramm

© Getty Images

Die Sex Pistols haben nach 17Jahren Österreich-Pause gleich einen neuen Sänger mit dabei. Frank Carter ersetzt den tourmüden Johnny Rotten. Und planen im Happel auch gleich die große Konzert-Sensation. Sowie zuletzt in England will man das Kult-Album „Never Mind The Bollocks“ rund um Punk-Klassiker wie „God Save the Queen“, „Anarchy in the U.K.“ oder „Pretty Vacant“ in voller Länge liefern