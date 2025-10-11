Habsburg-Ex Francesca Thyssen-Bornemisza feiert geheime Hochzeit in Venedig

Adelige Traumhochzeit in Venedig: Francesca Thyssen-Bornemisza und Markus Reymann gaben sich am Freitag das Jawort, gefeiert wurde mit prominenten Gästen wie Grace Jones

Am Freitag fand in Venedig die geheime Hochzeit von Baroness Francesca Thyssen-Bornemisza und ihrem Lebensgefährten Markus Reymann statt. Die Schweizer Kunstsammlerin hatte im Mai angekündigt, im Oktober erneut heiraten zu wollen – Details zu Datum, Ort und Vorbereitungen blieben bis zuletzt streng geheim.

Francesca Habsburg und Markus Reymann © Getty

Unter den prominenten Gästen war Grace Jones. Ebenfalls anwesend: die Mutter der Braut, das ehemalige Model Fiona Campbell-Walter, die 1956 den Baron Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza heiratete und später mit Alexander, dem Sohn von Aristoteles Onassis, für Schlagzeilen sorgte.

Grace Jones © Getty

Hochzeit am Ocean Space

Die Wahl auf Venedig fiel bewusst: Thyssen-Bornemisza und Reymann verbindet ihre Leidenschaft für Kunst und Umwelt. Sie lernten sich über ihr Engagement für das Meer kennen. Markus Reymann arbeitete zuvor als Schauspieler, unter anderem in „One Night in Hollywood“. 2019 eröffneten sie gemeinsam den Ocean Space, ein Zentrum für Ausstellungen, Forschung und öffentliche Programme. Dort fand nach der standesamtlichen Trauung auch die große Feier statt.

Ocean Space in Vendig © Getty

Keine kirchliche Trauung, aber feierliche Location

Eine kirchliche Trauung stand nicht zur Debatte: Francesca ist seit 2020 von Kaiser-Erzherzog Karl Habsburg-Lothringen geschieden. Die Feier fand dennoch in der entweihten Kirche San Lorenzo, dem Sitz von Ocean Space, statt. Am Samstag soll in der ehemaligen Werft Arsenale eine zweite große Party steigen. Die Planung übernahm KLuxury, eine Venediger Wedding-Agentur für exklusive Events. Die Trauung selbst erfolgte im eleganten Sala Stucchi des Stadtpalastes, der auch ausländischen Heiratswilligen offensteht. Dort hatten sich 2014 bereits Amal und George Clooney das Jawort gegeben.

Ferdinand Habsburg, Fiona Campbell-Walter, Francesca Habsburg, Jerome d'Ambrosio, Eleonore Habsburg, Karl Habsburg und Gloria Habsburg © Getty

Mit der Hochzeit beginnt für Francesca Thyssen-Bornemisza ein neuer Anlauf ins Eheglück. Von Karl Habsburg war sie bereits seit 2003 getrennt, die Scheidung wurde 2020 offiziell vollzogen. Auch Karl Habsburg ist inzwischen wieder verheiratet: 2022 heiratete er seine portugiesische Lebensgefährtin Christian Reid.