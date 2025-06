Happy Birthday, Mausi Lugner!

Am 2. Juni feiert Christina Lugner zum x-ten Mal ihren 29.Geburtstag. Wo sie diesen verbringt, ist dieses Mal "geheim".

Sie vielen Jahren wird Christina Lugner am 2. Juni 29 Jahre alt. Heute ist es einmal mehr soweit. Dabei bereitet ihr das Altern selbst keine Sorgen. "Ich habe kein Problem damit, älter zu werden. Ich möchte nur nicht alt aussehen", scherzt sie im oe24-Talk. Ansonsten zeigt sich Mausi, was ihre Geburtstagswünsche angeht eher bescheiden. "Ich wünsche mir Gesundheit, den Mann fürs Leben und einen tollen Freundeskreis", so Mausi.

Mausi Lugner hat einen Körper wie eine 29-Jährige. © privat

Dass es ihr erster Geburtstag ohne Ex-Mann Richard ist, schmerzt Lugner schon sehr. "Wir hätten alle geglaubt, dass Richard 100 Jahre alt wird. Er fehlt an allen Ecken und Enden. Es tut sehr weh, jetzt ohne ihn zu feiern. Wir haben ja immer die Torte gemeinsam angeschnitten", seufzt Mausi. Ihre große Geburtstags-Sause findet am 10. Juni wie üblich im Wiener Strandcafé mit zahlreichen Promis und Freunden statt.

Auf die Frage, wo und mit wem Mausi ihren heutigen Geburtstag feiert, gibt sich die sonst so auskunftsfreudige Society-Lady eher zugeknöpft. "Ich feiere mit Freunden. Aber weder in Wien noch in Teneriffa oder Lignano, sondern an einem geheimen Ort", erklärt sie. Ob da vielleicht ein neuer Mann an ihrer Seite dahintersteckt, wollte Mausi nicht beantworten. Wünschen würde man es ihr.