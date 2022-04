Horten verkauft Mega-Yacht zum ''Schnäppchenpreis''

Im Herbst wollte Milliardärin Heidi Horten noch 160 Millionen Euro für die Carinthia VII. Jetzt bietet sie die Luxus-Yacht um "nur" 120 Millionen an

Bereits seit Herbst 2021 versucht Milliardärin Heidi Horten ihr Schiff in einen anderen Hafen zu bringen. Damals bot sie ihre Luxus-Yacht Carinthia VII für 160 Millionen Euro an. Bisher scheint sie diese jedoch nicht an den Mann oder an die Frau gebracht zu haben, denn auf einer Internetplattform wird das schwimmende Hotel jetzt erneut für 120 Millionen Euro angeboten. Also mit einem 40 Millionen-Euro-Rabatt.

Luxuriöse Ausstattung dank Star-Designer

Die Eckdaten der "Carinthia VII", die 2002 erbaut wurde: Länge: 97,20 Meter. Breite: 15,95 Meter. Geschwindigkeit: 48 km/h. Sechs Suiten, Dampfbad, Sauna, ein Bentley und ein Hubschrauber plus Landeplatz. Laut Wikipedia belaufen sich die Baukosten auf 100 Millionen Euro - und alleine die Betriebskosten sollen pro Tag (!) 27.400 Euro ausmachen. Designt wurde das schöne Schiff von Tim Heywood. Das dunkle Blau der Yacht nennt sich gar "Carinthia Blue". Auf sechs Decks kann man herrlich entspannen.