Wehrschütz
© ORF

Bestätigung

Jetzt fix! ORF-Reporter-Legende hört auf

26.09.25, 11:53
ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz geht Ende 2026 in Pension. Seine Nachfolge für das Büro in Belgrad ist nun offiziell ausgeschrieben – inklusive Gehalt und Anforderungen. 

Seit 1999 prägt Christian Wehrschütz (63) die ORF-Auslandsberichterstattung vom Balkan. Ende 2026 zieht er sich zurück und geht in Pension, bestätigte er gegenüber der "Kleinen Zeitung"

Ausschreibung der Nachfolge

Der ORF sucht ab 1. Juli 2026 eine Leitung für das Korrespondentenbüro in Belgrad. Die Stelle ist auf zwei Jahre befristet und mit mindestens 67.101 Euro brutto pro Jahr dotiert.

Christian Wehrschütz
© APA/FLORIAN WIESER

Anforderungen an Bewerber

Gefordert sind mehrjährige journalistische Erfahrung, Englischkenntnisse sowie idealerweise Sprachen aus der Region. Berichtet wird multimedial mit Fokus auf Serbien, Kroatien, Slowenien und Südbalkan-Staaten.

Pläne nach der Pension

Wehrschütz, der seit 2015 zusätzlich das ORF-Büro in Kiew leitete, will künftig mehr Zeit mit seiner Familie verbringen – und sich in seiner neuen Rolle bei der Freiwilligen Feuerwehr Fladnitz engagieren, wie er der "Kleinen Zeitung" sagte.

