Kopie von Joanna Mann
© MARYGOODFOTO - Fotografin Maria Wawrzyniak

Wieder glücklich

Joanna Mann: Luxus-Auszeit nach Scheidung

26.08.25, 10:36
Teilen

Ende Juli wurde die Scheidung zwischen Bäckerei-Mogul Kurt Mann und seiner Joanna rechtskräftig. Jetzt kann Joanna ihr Leben wieder so richtig genießen

Seit Ende Juli ist die Ehe von Kurt und Joanna Mann nach zwölf Jahren Geschichte. Schon Monate davor begann die Ehe zu bröckeln und gemeinsame Society-Auftritte gab es schon seit Ende letzten Jahres keine mehr. Ein öffentlicher Rosenkrieg blieb trotz einiger Kritikpunkte an ihrem Ex-Mann aber aus. Das einstige Paar einigte sich gütlich.

Joanna Mann

Joanna Mann

© Facebook

Von Trübsal ist bei beiden nichts zu merken. Der Unternehmer ist längst wieder glücklich lieert und absolvierte bereits seinen ersten gemeinsamen Auftritt mit neuer Liebe Renata. Und auch Joanna ist bereits wieder am Daten. "Ich hatte schon ein paar Dates und mit einem Londoner verstehe ich mich bis jetzt sehr gut", grinst die Neo-Single im oe24-Talk.

Joanna Mann

Joanna Mann

© Facebook

Doch bevor sich Joanna Mann wieder in eine Beziehung stürzt will sie ihr Single-Leben so richtig genießen. Nach der Scheidung gönnte sie sich einen Urlaub am Wörthersee, danach ging es nach Ibiza, wie sie stolz auf Facebook postet. Zur Zeit weilt sie an der Côte d'Azur und man kann ihr Ansehen, wie gut es ihr nach der Trennung geht. Wer die strahlenden Fotos von Joanna gemacht hat, erklärt sie nicht. Vielleicht genießt sie Südfrankreich ja auch schon mit einer neuen Liebe...

