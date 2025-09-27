oe24.at Stars24 Österreich Todesfall Journalist und Autor Georg Stefan Troller 103-jährig gestorben 27.09.25, 12:42 Teilen Mehr in Kürze... Mehr in Kürze... Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden. Die Top-Stories vom oe24 E-Paper Jazz Gitti stürmt mit neuer Rapid Hymne die Charts Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy zu fünf Jahren Haft verurteilt Paukenschlag: Guido Burgstaller (36) kehrt zu Rapid zurück Knalleffekt: Hanke gibt grünes Licht für Lobautunnel Feuerwehr-Mann (36) überschlägt sich mit Auto – tot 72% der Bezieher in Wien: So teuer ist die Sozialhilfe wirklich Dank Absetzung: Zuschauerrekord für Jimmy-Kimmel-Show 17-Jährige sticht auf Freund ein - und randaliert in Spital Gewerkschaft tobt nach Metaller-KV-Knaller: "Keine Vorlage für andere Branchen" Ex-ORF-Star Martina Kaiser: Bikini-Verbot nach Polit-Debatte