Keiner fliegt bei ''Dancing Stars''

In ORF 1 tanzen die VIPs, in ORF 2 geben die Rennfahrer Gas.

Skurril. Es ist das erste Mal, dass die ORF Dancing Stars an einem Samstag über das Parkett fegen. Nach der „Saturday Night Fever“-Show muss keines der vier Paare den Ballroom verlassen. Die Wertung fließt jedoch in die des Halbfinales am 19. November ein.



Doch die Show wird zum Quoten-Duell: Neben den anderen Kandidaten wartet dieses Mal noch Konkurrenz in Form der Formel-1-Piloten Max Verstappen, Lewis Hamilton etc. auf die Tanz-Stars. Der Grand Prix von Brasilien läuft zur gleichen Zeit in ORF 2.



Halbfinale. Die Dancing Stars-Halbfinalisten Kristina Inhof, Caroline Athanasiadis, Jasmin Ouschan und Bernhard Kohl müssen sich heute gleich in zwei Solotänzen beweisen. Zu einem Disco- sowie einem Schlagerhit. Die ORF-Primetime wird unterhaltsam.