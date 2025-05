Kerstin Lechner: Heimliche Hochzeit mit ihrem Kari?

In Oberösterreich geht das Gerücht um, dass das Model und der Unternehmer heimlich vor den Traualtar getreten sind - Auf Facebook äußert sich Lechner jetzt zur vermeintlichen "Hochzeit"

Sie sind das Society-Traumpaar - schön, reich und skandalfrei. Seit acht Jahren sind Model Kerstin Lechner und der Wärmepumpen-Guru Kari Ochsner jetzt schon ein Paar. Zwei gemeinsame Kinder krönen das Familienglück - doch eine Hochzeit stand bis jetzt noch nicht im Raum. Jetzt berichten aber Lokalmedien, dass das Paar letzten Samstag heimlich geheiratet haben soll.

Kerstin Lechner Facebook

Verlobt sind die "Ochsners" bereits seit einiger Zeit, einen Hochzeitstermin gibt es aber bis dato nicht, wie Lechner jetzt auf Facebook klarstellt. "Nein, wir haben am Samstag nicht heimlich geheiratet. Nein, wir sind nicht plötzlich Mann und Frau. Und nein – sorry, Toni Faber hatte auch frei. Wir sind nach wie vor glücklich verlobt – ohne Ehering", schrieb sie in einem humorvollen Posting.

Mit Top-Unternehmer Kari Ochsner ist das Model seit 2017 glücklich.

"Falls wir’s doch mal wagen: Dann sicher mit einer handverlesenen Crew – und ganz bestimmt nicht in Österreich, sondern irgendwo mit Sonne, Palmen und guter Laune", schreibt das Model weiter. Die Traumhochzeit muss somit wohl noch ein wenig warten, wird aber dafür mit Sicherheit umso schöner.