Liebes-Urlaub für Thiem & Paul

Dominic Thiem und Freundin Lili Paul-Roncalli haben endlich Zeit für die Liebe.

Ferne. In den letzten Monaten blieb Tennis-Ass Dominic Thiem (27) wenig Zeit für die Liebe. Jetzt holt er das Verpasste mit seiner Freundin, Akrobatin Lili Paul-Roncalli (22) nach. Eine Woche lang urlauben die beiden bereits auf Mallorca, wie ein Insider gegenüber ÖSTERREICH erzählt.

Von der Sonneninsel zum Oster-Lockdown

Luxus. Auf der Baleareninsel besitzt Lilis Vater, ­Zirkusdirektor Bernhard Paul, eine wunderschöne Finca auf einer Anhöhe. Hier logieren die beiden Turteltauben nun erstmals gemeinsam – mit einem traumhaften Ausblick auf das Meer. Diesen sollen die beiden jedoch schon heute wieder hinter sich lassen und nach Wien zurück­reisen. Während man auf Mallorca wieder mehr Freiheiten genießt (Restaurantbesuche sind erlaubt), ist Österreich im nächsten Lockdown angekommen.

Zweisamkeit. Ostern sollen Lili und Dominic gemeinsam in Wien verbringen, da sie auch beruflich hier sein wird. Erst Ende April will Thiem wieder in Belgrad aufschlagen. Bleibt also endlich mehr Zeit für die junge Liebe. Diesen Sommer feiert das Traumpaar bereits einjähriges Jubiläum. Vielleicht dürfen sich die Fans dann wieder über ein gemeinsames Foto freuen.