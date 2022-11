Lugner sägt am falschen Christbaum

Richard Lugner bekam von Alfred Riedl einen Baum gespendet. Er hätte ihn auch selbst gefällt, wären da nicht ein paar Problemchen aufgetaucht

Baulöwe Richard Lugner überrascht mit seinen 90 Jahren immer wieder aufs Neue. Am Dienstag war er gemeinsam mit Alfred Riedl von Jacques Lemans in Taggenbrunn in Kärnten, um wie jedes Jahr seinen Christbaum auszusuchen. Den riesigen Stamm sägte er gar selbst ab. Oder auch nicht? Das unwegsame Gelände machte es "Mörtel" unmöglich zu seiner Tanne zu kommen. Für die Medien wurde getrickst: "Wir haben uns zu einem anderen Baum gestellt, um ein Bild zu machen", erzählt er. "Ich bin ja keine Gämse."

Ein Baum ist macht sich jedenfalls heute Abend auf den Weg nach Wien. "Er wurde von Profis gefällt." Dieser wird am Freitag um 17 Uhr in der Lugner City, erstrahlen. Unglaublich, welche Kräfte "Mörtel" in seinem Alter noch aufbringt, dass er überhaupt selbst vor Ort versuchte die Tanne zu fällen. Sehr begeistert zeigte sich der Baumeister jedoch nicht von seinem Baum: "Fichten finde ich schöner."