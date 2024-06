Lugners "Bienchen" besorgt: "Geht ihm wieder schlechter"

Der Baumeister wird zurzeit wieder komplett durchgecheckt. Starke Rückenschmerzen machen ihm das Leben zur Hölle.

Seit Tagen herrscht große Sorge um Baumeister Richard Lugner (91). Schon letzte Woche klagte er über "unerträgliche Rückenschmerzen" und musste gar mit der Rettung zum Arzt gebracht werden. Auch am Montag wurde er abermals im Krankenwagen zu seinen Untersuchungen geführt.

"Bienchen" macht sich Sorgen

oe24 konnte "Mörtel" am Dienstag nicht erreichen. Dafür verriet seine frischangetraute Gattin Simone alias "Bienchen", wie es um ihn steht. "Es geht ihm leider wieder schlecht. Er ist heute erneut beim Arzt. Ich hoffe es hilft ihm endlich." Darauf angesprochen, was denn die Diagnose sei, sagt sie: "Ich habe die Befunde studiert, aber nicht wirklich was verstanden." Richard habe eine MR-Untersuchung gehabt.

Richard Lugner im Krankenwagen © Zvg ×

Wir schließen uns "Bienchen" an und hoffen, dass der berühmteste Baulöwe des Landes bald wieder vollständig genesen ist.