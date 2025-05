Mateschitz feiert Society-Event des Jahres mit Swarovski

In Salzburg brodelt die Gerüchteküche: Der legendäre Red Bull Hangar-7 wird aktuell renoviert, doch was wirklich dahintersteckt, lässt die Society-Szene aufhorchen. Denn am 5. Juni 2025 soll das architektonische Meisterwerk mit einem spektakulären Event wiedereröffnet werden

Mark Mateschitz, Sohn des 2022 verstorbenen Red-Bull-Gründers Dietrich Mateschitz, investiert beim Hangar-7 nicht nur in eine neue Bodenplatte – tonnenschwere Ausstellungsflugzeuge hatten den alten Belag beschädigt – sondern auch in ein Society-Comeback der Extraklasse. Für die feierliche Wiedereröffnung soll der Milliardär mehrere Millionen Euro in die Hand genommen haben. Anlass genug für Salzburgs High Society und die internationale Prominenz, sich dieses Ereignis rot im Kalender zu markieren. © GEPA × Rund 1.500 exklusive Gäste werden zur Gala im Hangar-7 erwartet. Unter ihnen zahlreiche Größen aus dem Red Bull-Sportkosmos. Besonders heiß gehandelt wird ein Auftritt von Formel-1-Weltmeister Max Verstappen, der sich möglicherweise erstmals ganz privat mit Freundin Kelly Piquet und Töchterchen Penelope zeigen könnte. Für zusätzlichen Nervenkitzel sorgt ein Showrennen mit Motorsport-Stars, das direkt vor dem Hangar und entlang des angrenzenden Flugfelds ausgetragen wird. Auch Victoria Swarovski darf bei der Glamour-Party des Jahres nicht fehlen - natürlich an der Seite ihres Mark. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Für das leibliche Wohl ist auf höchstem Niveau gesorgt: Das renommierte Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus übernimmt die kulinarische Inszenierung des Abends. Die Idee für das exklusive Comeback des Hangar-7 stammt von Mark Mateschitz selbst – inspiriert vom Eröffnungsfest seines Vaters im Jahr 2003. Damals wie heute gilt: In Salzburg hebt man mit Red Bull nicht nur ab – man setzt Maßstäbe.