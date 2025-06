Mega-Hype um Arnie-Besuch in Thal

Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger sorgte am Sonntag in seiner steirischen Heimatgemeinde Thal bei Graz für emotionale Momente. Der 76-Jährige besuchte gemeinsam mit 150 ausgewählten Mitgliedern seines weltweiten Online-Fitnessprojekts „Arnold's Pump Club“ seine Wurzeln

"Guten Morgen – willkommen am Thalersee!“, begrüßte ein gut gelaunter Schwarzenegger die internationale Fan-Gruppe. Neben alten Freunden wie Peter Urdl, einem Jugendfreund aus Schulzeiten, reisten Fitnessbegeisterte aus ganz Europa an, um hautnah den Ursprung des Mr.-Olympia-Rekordhalters zu erleben. Die exklusive Tour führte entlang des Thalersees, vorbei an ehemaligen Trainingsplätzen bis hin zum Schwarzenegger-Geburtshaus, das heute als Museum dient. Dort erzählte Arnie persönlich Anekdoten aus seiner Jugend: „Meine Mutter hatte einen riesigen Gemüsegarten, aber sie ließ mir ein Stück frei – genau dort, wo ich meine ersten Gewichte hob.“

Ein Höhepunkt für die Teilnehmer: Selbst einmal dort trainieren, wo Schwarzenegger vor über 60 Jahren mit seinen ersten Klimmzügen den Grundstein für seine Weltkarriere legte. Für viele wurde dieser Moment emotional – eine echte Zeitreise im Zeichen der Motivation. Arnold's Pump Club zählt mittlerweile Millionen Mitglieder weltweit und vermittelt tägliche Impulse zu Fitness, Ernährung und mentaler Gesundheit – ganz im Sinne seines Gründers, der stets betont: „Stay hungry.“

Am Montag steht für Nachmittag der Besuch bei Bundeskanzler Christian Stocker auf Arnies Terminplan. Den 3. Juni wird Schwarzenegger mit Alexander Van der Bellen, Tony Blair und weiteren Stars in der Wiener Hofburg bei seinem "Austrian World Summit"-Klimagipfel verbringen, bevor er wieder heim in die USA jettet.