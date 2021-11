× Miss Europe: Verlobung in Dubai

Der Unternehmer und das Model haben sich im Liebes-Urlaub verlobt.

Glücklich. Unsere Miss Europe Beatrice Körmer schwebt im siebten Himmel. Oder genauer gesagt im „Atmosphere“-Restaurant im 122. Stock des „Burj Khalifa“-Wolkenkratzers in Dubai. Doch es ist weniger die Aussicht aus 442 Metern Höhe, die das fesche Model glücklich macht, sondern vielmehr ihre Langzeit-Liebe Heimo Turin. Der Unternehmer machte seiner Bea Freitagabend einen Heiratsantrag! „Ich war sehr nervös, da Beas Mutter bei ihrem Mann erst beim dritten Mal angenommen hat und ich hatte Angst, dass es bei Bea auch so sein würde“, grinst der Bräutigam in spe im ÖSTERREICH-Talk.

Seine Sorge war unbegründet, denn seine große Liebe nahm den Antrag strahlend an. „Ich habe eigentlich mit einem wunderschönen Dinner im höchsten Restaurant der Welt gerechnet. Als Heimo mich nach dem Dessert gefragt hat, ob ich ihn heiraten möchte, konnte ich mein Glück kaum fassen“, strahlt die Miss Europe, die ab jetzt einen Verlobungsring vom Nobeljuwelier Wempe mit 58 Diamanten und einem Hauptstein in Kronen-Form um wohlfeile 18.000 Euro am Finger trägt.

© Instagram ×

Nur Beas Eltern waren in Verlobung eingeweiht

Planung. Seit 3,5 Jahren sind Körmer und er ein Paar und wollen 2022 den nächsten Schritt wagen. Den Antrag plante Turin bereits seit Monaten und schaffte es, ihn bis zur letzten Sekunde geheim zu halten. Nur Beas Eltern wussten von seinem Plan. Konkreten Hochzeitstermin gibt es vorerst noch keinen. Nur eines weiß Bea bereits: „Es wird auf jeden Fall eine Sommer-Hochzeit. Wir wissen noch nicht wo und wann, freuen uns aber schon extrem auf die Vorbereitungen.“ ÖSTERREICH gratuliert! René Wastler

© Instagram ×