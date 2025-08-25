Nach Kratkys Ö3-Aus: DAS sind die neuen Wecker-Stars

Nach dem Rückzug von Robert Kratky startet Ende September ein neues Wecker-Team auf Ö3

Seit 57 Jahren weckt er das Land – und bis heute ist der Ö3-Wecker Österreichs erfolgreichste Radiosendung am Morgen. Täglich hören rund 1,6 Millionen Menschen zu, wenn die bekannteste Frühstücksrakete des Landes abhebt. Persönlichkeiten wie Rudi Klausnitzer, Brigitte Xander, Hary Raithofer oder Robert Kratky prägten die Sendung über Jahrzehnte. Heute sorgen Gabi Hiller und Philipp Hansa für gute Laune in der Früh – und jetzt bekommt das Erfolgsduo Verstärkung.

Robert Kratky © Instagram

Mit Philipp Bergsmann und Anna Kratki ziehen zwei frische Radiostimmen ins Ö3-Studio ein. Damit startet die beliebte Morningshow mit gleich zwei Teams in den Herbst. Senderchef Michael Pauser ist überzeugt: „Der Ö3-Wecker ist seit Jahrzehnten die Nummer eins. Mit einer Mischung aus erfahrenen und neuen Stimmen starten wir gemeinsam mit Millionen Menschen gut in den Tag.“

Anna Kratki und Philipp Bergsmann © Hitradio Ö3/Roman Pfeiffer

Bergsmann, seit 2018 bei Ö3, ist vielen Hörerinnen und Hörern aus der Communityshow „Frag das ganze Land“ bekannt. Nun erfüllt er sich einen Kindheitstraum: „Ich durfte das Land schon lange befragen – jetzt darf ich es auch aufwecken.“

Kratki, bisher unter anderem bei Energy und ORF III aktiv, bringt internationale Erfahrung mit. Sie betont: „Hier bei Ö3 schlägt das Herz von Radio. Diese Energie will ich jeden Tag mitgestalten.“

Gabi Hiller und Philipp Hansa © Hitradio Ö3/Roman Pfeiffer

Zusammen mit den Publikumslieblingen Hiller & Hansa bildet das Quartett das neue Gesicht – und die neue Stimme – des Ö3-Weckers. Ende September werden Bergsmann und Kratki erstmals gemeinsam moderieren. Für Österreichs Radiohörer heißt das: Mehr Abwechslung, mehr Energie, mehr Ö3 am Morgen.