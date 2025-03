Nach "Life Ball"-Aus: Gery Keszler holt amfAR-Gala mit Superstars nach Österreich

Gery Keszler, der mit dem legendären Life Ball nicht nur in Österreich, sondern weltweit eine Charity-Institution geschaffen hat, meldet sich zurück. Nach einem längeren Rückzug tritt der 60-Jährige erneut ins Rampenlicht – mit einem Großprojekt, das Salzburg zum Hotspot der Society machen wird

Im Rahmen der Salzburger Festspiele bringt Keszler die renommierte amfAR-Gala erstmals nach Österreich. Die Stiftung zur AIDS-Forschung, 1985 von Hollywood-Ikone Liz Taylor ins Leben gerufen, gilt als eine der prestigeträchtigsten Plattformen zur Bekämpfung von HIV und AIDS. Unter der Leitung von Keszler, seinem Verein LIFE+ und im Auftrag von amfAR verwandelt sich die Residenz Salzburg am 24. August in eine Bühne für eine exklusive Gala. Landeshauptmann Wilfried Haslauer und seine designierte Nachfolgerin Karoline Edtstadler stehen dem Event als Schirmherren zur Seite. Neben einem hochkarätigen Gala-Dinner erwartet die Gäste ein spektakuläres Entertainment-Programm, das internationale Stars und Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur zusammenführt – alles im Zeichen der guten Sache.

Nach der Gala geht es für die Gäste stilvoll weiter: Das Schloss Leopoldskron wird zur Kulisse für eine glamouröse Afterparty, die dem 60-jährigen Jubiläum von "The Sound of Music" gewidmet ist. Internationale DJs, erlesene Drinks und ein einmaliges Ambiente machen die Nacht zu einem Highlight des Salzburger Sommers.

Prominente Namen und beeindruckende Bilanz

Die amfAR-Gala hat weltweit bereits einen legendären Status erreicht. Veranstaltungen in Cannes, New York oder Los Angeles locken jährlich die größten Namen aus Hollywood und der Modebranche an. 2023 zierten Stars wie Cher, Demi Moore, Hilary Swank und Andie MacDowell die amfAR-Bühne an der Côte d’Azur. Gut möglich, dass einige von ihnen auch in Salzburg dabei sein werden. Die Zahlen sprechen für sich: Bisher konnte die Stiftung rund 900 Millionen Euro für die AIDS-Forschung sammeln. Mit Salzburg als neuem Schauplatz wird diese Erfolgsgeschichte fortgeschrieben.

"Alles begann an meinem Geburtstag in Salzburg zu Beginn der Festspiele. Zu der kleinen, aber sehr honorigen Geburtstagsrunde gesellte sich der amfAR Präsident und CEO Kevin Frost, der sich inmitten meiner Gäste sehr wohl fühlte. Mit ihm verbindet uns eine zwanzigjährigen Partnerschaft im gemeinsamen Wirken, den HI-Virus zu besiegen. Am nächsten Abend, nach Don Giovanni, bei einem Abendessen in der Villa von Thaddaeus Ropac entstanden die ersten Überlegungen. Bis der Landeshauptmann seinen Segen zu amfAR Salzburg gab, verging noch einige Zeit. Galt es doch allen voran auch mit der Hotellerie, die Machbarkeit zu diesem Zeitpunkt logistisch zu gewährleisten. Auch der Salzburger Bürgermeister hat mir seine Unterstützung versichert", erklärt Gery Keszler sein Comeback auf seiner Facebook-Seite.

Die Rückkehr von Gery Keszler in die Welt der Mega-Charity-Events markiert einen Meilenstein. Mit der amfAR-Gala bringt er nicht nur ein Stück Hollywood nach Österreich, sondern setzt ein starkes Zeichen im Kampf gegen AIDS. Für Society-Liebhaber aus aller Welt ist der 24. August jetzt schon rot im Kalender markiert – und Salzburg wird zur Bühne eines unvergesslichen Sommers.