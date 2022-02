× Nach Lugner ist auch 'Bienchen' positiv

Simone Reiländer hat einen positiven Antigentest gemacht

Das Abendessen mit Richard Lugner (89) und Simone Reiländer hat für einen kleinen Corona-Cluster gesorgt. Nachdem "Mörtel" am Wochenende positiv getestet wurde, hat jetzt auch "Bienchen einen positiven Antigentest gemacht. "Ich habe zwar noch nicht das offizielle PCR-Testergebnis, aber Richard hat mich wohl angesteckt, denn der Schnelltest war heute positiv", sagt sie. Bereits am Dienstag habe sie sich schlecht gefühlt (oe24 berichtete). Der Baumeister war nur 20 Minuten bei dem Dinner, doch das hat für eine Ansteckung ausgereicht. Lugners CT-Wert lag am Montag bei 26, also war er hochansteckend.

Die Tests von Dienstag waren noch negativ (links), der Test am Mittwoch zeigte dann eine Infektion an (rechts)

Lugner auf dem Weg der Besserung

Richard Lugner selbst fühlt sich gut versorgt. Seine Haushälterin Zdenka (wohnt bei ihm) kümmert sich liebevoll um ihn. "Sie trägt natürlich immer eine FFP2-Maske." Der Baumeister wird wohl schon in wenigen Tagen wieder in der Lugner City seinen Geschäften nachgehen. "Ich bin auf dem Weg der Besserung, aber es tut mir leid, dass es jetzt auch Simone erwischt hat", sagt er. "Sie ist einmal mit Johnson & Johnson geimpft und einmal mit Pfizer. Das und ihre Jugend schützt vor einem schlimmen Verlauf."