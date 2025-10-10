Alles zu oe24VIP
Verena Scheitz
© Harald Artner/TZ ÖSTERREICH

Auf der Bühne

Nach ORF-Aus: Verena Scheitz überrascht mit AMS-Beichte

10.10.25, 09:13
Die Moderatorin und Kabarettistin spricht auf der Bühne offen und ehrlich über den Neustart nach ihrer Zeit beim öffentlich-rechtlichen Sender.

Vom Fernsehstudio auf die Kabarettbühne: Verena Scheitz beweist, dass ein beruflicher Umbruch auch eine Chance sein kann. Mit einer guten Portion Humor, Charme und Selbstironie verwandelt die ehemalige „Studio 2“-Moderatorin das Thema Neuanfang in ein Bühnenprogramm, das ebenso pointiert wie herzlich ist.

"Hätte ich mir gerne erspart"

Gemeinsam mit ihrem Bühnenpartner Thomas Schreiweis nimmt sie das Älterwerden ins Visier – mit spitzer Feder und einem Augenzwinkern. Dabei spart Scheitz auch nicht mit persönlichen Einblicken: Offen erzählt sie von der Zeit nach ihrer ORF-Karriere, inklusive eines Abstechers zum Arbeitsmarktservice (AMS).

Verena Scheitz
© Elisabeth Nienser/TZ ÖSTERREICH

„Ich oute mich jetzt – ja, ich war am AMS! Eine Erfahrung, die ich mir als ORF-Ex-Star gerne erspart hätte“, gesteht sie auf der Bühne. Bitterkeit sucht man bei ihr dennoch vergeblich: „Der ORF, das ist schon lange gegessen. Es war eine schöne Zeit, wunderbar. Natürlich weinen wir ihr nach – aber eben mit einem lachenden und einem weinenden Auge.“

So zeigt Scheitz, dass man auch aus vermeintlichen Krisen Stoff für einen charmanten Neuanfang machen kann – ganz nach dem Motto: Humor ist die beste Karriereberatung.

