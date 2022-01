Nach Unfall: Schwarzenegger gut gelaunt bei Baumann

Manfred Baumann und Ehefrau Nelly begegneten Arnold Schwarzenegger zwei Tage nach seinem Autounfall

"Wie ein Stunt aus einem Actionfilm", so beschrieben Augenzeugen laut TMZ den Autounfall am Sunset Boulevard in Los Angeles. Verursacher des Crashs war noch dazu ein echter Action-Held: Arnold Schwarzenegger sei über eine rote Ampel gefahren und habe dabei einen Toyota Prius gerammt. Die Insassin des Wagens musste mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Arnie hat den Unfall unbeschadet überstanden und kann schon wieder lachen.

Schwarzenegger zurück im Gym

Für ein Selfie mit Star-Fotograf Manfred Baumann und dessen Ehefrau Nelly, grinste Arnie in die Kamera. Im Hintergrund sieht man Schwarzeneggers Lieblings-Ort: Das Gold's Gym. Ob es auch zu einem Shooting mit Arnie kam, ist unklar. Baumann antwortete bisher aufgrund der Zeitverschiebung nicht.