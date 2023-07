Naschenweng und Gabalier: Erstes Liebes-Posting

Nach ÖSTERREICH-Story bestätigt Naschenweng jetzt die Beziehung.

Happy. Die ÖSTERREICH-Story schlug hierzulande und international große Wellen. Bei der Musical-Premiere in Mörbisch zeigte sich Schlager-Star Melissa Naschenweng erstmals mit Andreas Gabaliers Bruder Toni in der Öffentlichkeit und blieb dabei (fast) unerkannt. Dabei ist es in Kärnten ein offenes Geheimnis, dass Melissa und der Unternehmer seit über einem Jahr immer wieder zusammen sind. Nur bestätigen wollte es die Chart-Stürmerin nie. Bis jetzt. „Seit einem halben Jahr sind wir fest zusammen und ich bin sehr glücklich mit ihm“, strahlt Naschenweng.

History. Die beiden kennen sich seit sieben Jahren, aber es wollte nie so richtig funken. „Wir hatten zeitweise eine On-Off-Beziehung. Mein Herz hat mich immer zu Toni zurückgezogen und ich weiß jetzt, dass er meine große Liebe und der richtige Mann für mich ist“, streut Melissa ihrem Toni Rosen. Für sie war es jedenfalls Schicksal, nachdem sie bei Männern in letzter Zeit oft Pech mit Männer hatte.

Gabalier selbst meidet – im Gegensatz zu Naschenweng – das Rampenlicht eher. Er konzentriert sich lieber auf sein Business und vertreibt seinen eigenen Gin „Gin Toni“.