× Naschenweng und Gabalier: Geheime Liebe seit eineinhalb Jahren

Bei der ''Mamma Mia!''-Premiere in Mörbisch spielte Melissa ein Versteckspiel.

Auftritt. Die Mamma Mia!-Premiere wäre schon im Gange gewesen – und Melissa Naschenwengs (33) Plan, inkognito mit ihrem Liebsten Toni Gabalier auf der Tribüne Platz zu nehmen, wäre aufgegangen. Doch der Wettergott machte der Schlagersängerin und dem Unternehmer einen Strich durch die Rechnung. Wegen des Regens wurde erst später begonnen und ein unbemerktes Durchkommen war nicht mehr möglich.

© Andreas Tischler / ViennaPress ×

Gabalier: "Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts."

Exklusiv. ÖSTERREICH passte das neue Traumpaar bereits beim Eingang ab. Sofort war klar: Da liegt Liebe in der Luft. Auf das Offensichtliche angesprochen, gaben sich die beiden zugeknöpft. „Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts“, sagte der Bruder von Andreas Gabalier. Naschenweng gab da schon etwas mehr Aufschluss: „Solange es nicht zum Heiraten ist, sage ich nichts.“

Dementi gab es jedenfalls keines. Auch Insider bestätigen das Gerücht, das es bereits seit eineinhalb Jahren gibt. Die beiden hätten eine On-off-Beziehung und seien nun aber fix ein Paar.

Gabalier bewies seine Liebe mit 1. Auftritt

Zukunft. Toni Gabalier ist Unternehmer, produziert seinen eigenen Gin. Seine beiden Brüder Willi und Andreas stehen gerne in der Öffentlichkeit, er dagegen scheut das Rampenlicht so gut es geht. Auch Melissa steht leidenschaftlich gerne auf der Bühne. Der gemeinsame Auftritt in Mörbisch war also von Tonis Seite her bereits ein riesiger Liebesbeweis.

Gabalier und Naschenweng wirkten sehr glücklich. Melissa strahlte bis über beide Ohren und wer weiß, vielleicht wird es ja doch noch irgendwann „etwas zum Heiraten.“