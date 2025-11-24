Alles zu oe24VIP
"Barbara Karlich unterwegs"
© ORF/Roman Zach-Kiesling

Nach Talk-Aus

Neuer Job: Barbara Karlich moderiert "Studio 2" - ab dann geht's los

24.11.25, 09:38
Jetzt soll es fix sein - Barbara Karlich wird "Studio 2 " moderieren.

Noch werden monatelang Aufzeichnungen ihrer "Barbara Karlich"-Show zu sehen sein, doch auch für danach ist gesorgt.

Verhandlungsrunden 

Zuerst waren es nur Gerüchte, die sollen sich aber laut Medienberichten bestätigt haben:  Barbara Karlich wird "Studio 2"  moderieren und somit in den Vorabend wechseln. Es sollen einige harte Verhandlungsrunden stattgefunden haben, doch nun sei zwischen der 56-Jährigen und den Programmverantwortlichen alles geklärt.

Länger geplant

Eine offizielle Bestätigung soll bald folgen. Schon ab dem 7. Jänner wird sich Karlich neben Norbert Oberhauser und Verena Hartlieb als Moderatorin einfinden. Von Seiten des ORF soll es bereits lange schon Überlegungen in diese Richtung gegeben haben, heißt es. Mit "Barbara Kalrich unterwegs" ist das dann gleich das zweite neue Format mit der Talkerin.

