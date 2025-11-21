Ab Sonntag im TV "unterwegs": ORF-Neustart für Barbara Karlich

Nach 26 Jahren Talk-Erfolg wagt Barbara Karlich einen neuen Schritt: Mit "Barbara Karlich unterwegs" startet am Sonntag, 23. November 2025, eine neue Personality-Doku-Reihe in ORF 2 und auf ORF ON. Darin verlässt die Moderatorin ihr gewohntes Studio und besucht Menschen in allen Bundesländer.

"26 Jahre lang haben mich wunderbare Menschen in meinem Studio besucht – jetzt drehe ich den Spieß um und fahre zu ihnen", sagt Karlich über den Neustart ihrer TV-Reise. Präsentiert werden außergewöhnliche Lebensgeschichten, besondere Leidenschaften und liebenswerte Persönlichkeiten – von rührend bis skurril. Jede Episode widmet sich einem Bundesland und zeigt Orte und Geschichten, die eng mit der Region verwoben sind. Zum Auftakt steht um 17.30 Uhr die Folge „Mein Burgenland“ auf dem Programm.

"Barbara Karlich unterwegs" © ORF/Roman Zach-Kiesling

Karlich über ihr neues Projekt: "Genau meins!"

Für die Moderatorin bedeutet das Format einen Schritt in eine neue persönliche Nähe: "Zwei Dinge hat mir meine Talkshow mitgegeben: Wurzeln und Flügel. Jetzt ist es Zeit, flügge zu werden." Sie kündigt an, sich so privat zu zeigen wie schon lange nicht mehr: Gemeinsam mit ihrer kleinen Hündin Mademoiselle Meixner und ihrem ersten Auto – einer Ente – reist sie quer durchs Burgenland auf der Suche nach "Essbarem und Originellem". "Genau meins!", sagt sie.

"Barbara Karlich unterwegs" © ORF/Roman Zach-Kiesling

Ein sehr persönlicher Auftakt: "Mein Burgenland" In der ersten Folge geht es für Karlich in ihr Heimatbundesland – ein liebevoller Blick auf vertraute Orte, Menschen und Erinnerungen. Karlich besucht ihre Mutter Katharina, bäckt mit ihr Vanillekipferl und spricht über Jugend, Familie und die Besonderheiten der Mutter-Tochter-Beziehung. Immer dabei: Hündin Meixi, Karlichs "Seelenverwandte".

"Barbara Karlich unterwegs" © ORF/Roman Zach-Kiesling

Freundschaft und Inspiration in Bad Tatzmannsdorf

"Barbara Karlich unterwegs" © ORF/Roman Zach-Kiesling

Dort trifft sie ihre langjährige Freundin, die Autorin Martina Parker, sowie deren Freundinnen – ein Kreis starker Frauen, die einander unterstützen, inspirieren und mit viel Humor durchs Leben gehen. Zum Abschluss macht Karlich Halt bei Winzer Fabian Sloboda in Podersdorf. Er lagert Wein im Neusiedler See und betreibt gemeinsam mit seiner Mutter Sabine und einem engagierten Team einen Familienbetrieb, der für Innovation, Zusammenhalt und Lebensfreude steht.