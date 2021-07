Nina Proll rechnet mit Politikern ab

Die Testpflicht für Kinder in Wien lässt weiter die Wogen hochgehen.

Die Testpflicht für Kinder in Wien sorgt weiterhin für Wirbel. In der Bundeshauptstadt werden künftig Wohnzimmer-Selbsttests nicht mehr als Eintrittstests akzeptiert. Zudem müssen auch alle Kinder ab sechs Jahren Tests vorweisen. Die Bundeslösung sieht hingegen seit gestern Tests erst ab zwölf Jahren vor und lässt auch die Selbsttests weiter für Gastronomie, Diskotheken & Co zu.

Dass kleine Kinder getestet werden müssen, ärgert viele Eltern – Bürgermeister Ludwig erntete im Netz einen mächtigen Shitstorm. Verärgert zeigt sich auf Facebook auch Nina Proll. „Ich brauche zwar keinen Test um nach Mallorca zu fliegen, aber wenn ich mit einem 6-Jährigen in Wien ein Eis essen will, dann schon“, schreibt die die Schauspielerin. „Klingt logisch…muss Politik sein.“

Shitstorm im Netz



Mehrere Social-Media-User toben über Testpflicht für Kinder in Wien. "Lassen Sie unsere Kinder in Ruhe, Herr Bürgermeister", schreibt eine Userin auf Facebook. Ein anderer ätzt: "Das hat nichts mit Vorsicht zu tun, das ist Schikane." Dass in Wien auch Kinder -im Unterschied zur Bundesverordnung - ab sechs Jahren Eintrittstests brauchen, erregt die Gemüter in den unendlichen Weiten des Internets.

Ausweg. Ähnliche Aufregung gab es freilich auch, als die Testpflicht für Schulen einst verordnet wurde. Diesmal raten aber einige User -wohl mit Wohnsitz Niederösterreich -Eltern, "ins Wiener Umland zu fahren" und dort Lokale aufzusuchen.

Andere wiederum ärgern sich, dass die Wohnzimmer-Selbsttests nicht zugelassen werden. "Das heißt, Wien vertraut Lehrern, aber nicht Eltern."

Pro. Manche sehen es aber gelassen. Eine Mutter schreibt etwa: "Ich teste meine Kinder ohnehin, weil sie zu jung für eine Impfung sind. Das ist sicherer für uns."